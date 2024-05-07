Пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves показал успешные стартовые показатели по продажам на PS5

Спрос на Sea of Thieves на PS5 взлетел практически сразу после того, как она стала доступна для предварительного заказа на платформе, и с тех пор только увеличивался, так что неудивительно, что продажи игры отражают это после ее релиза на PlayStation.
По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, который недавно сообщил в Twitter, что Sea of Thieves стала второй самой продаваемой игрой в США за неделю, закончившуюся 27 апреля. Хотя Sea of Thieves вышла 30 апреля на PS5, те, кто приобрел Premium Edition, получили доступ к ней 25 апреля, что намекает на то, как игра проявит себя после полного релиза на PS5.
Sea of Thieves доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PC. В прошлом месяце компания-разработчик Rare объявила о том, что количество игроков в игре перевалило за 40 миллионов.
Sea of Thieves отлично стартовала на PlayStation 5 на американском рынке. Игра заняла 2-е место в еженедельном рейтинге бестселлеров Circana за 27 апреля, поднявшись с 36-го места на предыдущей неделе. Официальный запуск Sea of Thieves состоялся 30 апреля, но ранний доступ к игре был открыт 25 апреля.
Хорошо. Класная игра
а надо было показать плохой, чтоб наказать Сони
Это пока игроки не узнали что по факту в игре делать тупо нечего
Видимо эта информация засекречена и рассказали только тебе. Остальные люди 5,5 лет играют и не в курсе! Спасибо, аксакал! Ты открыл глаза. Всем делать рефанд, в игре рыбы нет! Гуру проинформировал!