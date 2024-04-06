По сообщениям, Sea of Thieves является ключевым тестом на вопрос, выпустят ли больше игр Xbox для PS5 или Switch

В первые месяцы 2024 года Microsoft активизировала усилия по доведению своих оригинальных игр для Xbox до аудитории на конкурирующих платформах: Hi-Fi Rush вышла для PS5, а Pentiment и Grounded (обе от Obsidian) стали доступны для PS5 и Switch. Sea of Thieves выйдет на PS5 позднее в этом месяце, и хотя Microsoft официально не объявила о дальнейших планах по выпуску каких-либо других своих игр на конкурирующие консоли, в отчетах по-прежнему утверждается, что в разработке есть еще что-то.
Том Уоррен из The Verge заявил в недавно опубликованном отчете, что Microsoft рассматривает запуск Sea of Thieves для PS5 как «ключевой тест», на основе которого она оценит, насколько целесообразно выводить на PS5 и Switch больше своих собственных игр. Компания якобы продолжает «оценивать другие эксклюзивные игры для Xbox, которые появятся на PS5».
В недавнем отчете утверждалось, что Microsoft планирует в конечном итоге перенести «большинство» своих игр на PS5. Ранее в этом году генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер отказался исключать мультиплатформенные выпуски флагманских игр для Xbox, заявив: «Я не думаю, что мы, как отрасль, должны когда-либо исключать выход игры на любую другую платформу».
Ранее в этом году, еще до того, как Microsoft официально объявила о мультиплатформенных выпусках четырех вышеупомянутых игр, появились утечки, согласно которым некоторые другие игры Xbox также рассматривались для других консолей, в том числе Starfield, Gears of War, Indiana Jones & The Great Circle, Senua's Saga: Hellblade 2 и другие.
Между тем, после официального подтверждения того, что Hi-Fi Rush будет выпущена для PS5, в сообщениях утверждалось, что также планируется версия игры для Nintendo Switch 2.
Sea of Thieves выйдет на PS5 30 апреля, а закрытое бета-тестирование стартует 12 апреля.