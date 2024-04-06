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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 486 оценок

По сообщениям, Sea of Thieves является ключевым тестом на вопрос, выпустят ли больше игр Xbox для PS5 или Switch

monk70
Новости

В первые месяцы 2024 года Microsoft активизировала усилия по доведению своих оригинальных игр для Xbox до аудитории на конкурирующих платформах: Hi-Fi Rush вышла для PS5, а Pentiment и Grounded (обе от Obsidian) стали доступны для PS5 и Switch. Sea of Thieves выйдет на PS5 позднее в этом месяце, и хотя Microsoft официально не объявила о дальнейших планах по выпуску каких-либо других своих игр на конкурирующие консоли, в отчетах по-прежнему утверждается, что в разработке есть еще что-то.

Том Уоррен из The Verge заявил в недавно опубликованном отчете, что Microsoft рассматривает запуск Sea of Thieves для PS5 как «ключевой тест», на основе которого она оценит, насколько целесообразно выводить на PS5 и Switch больше своих собственных игр. Компания якобы продолжает «оценивать другие эксклюзивные игры для Xbox, которые появятся на PS5».

В недавнем отчете утверждалось, что Microsoft планирует в конечном итоге перенести «большинство» своих игр на PS5. Ранее в этом году генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер отказался исключать мультиплатформенные выпуски флагманских игр для Xbox, заявив: «Я не думаю, что мы, как отрасль, должны когда-либо исключать выход игры на любую другую платформу».

Ранее в этом году, еще до того, как Microsoft официально объявила о мультиплатформенных выпусках четырех вышеупомянутых игр, появились утечки, согласно которым некоторые другие игры Xbox также рассматривались для других консолей, в том числе Starfield, Gears of War, Indiana Jones & The Great Circle, Senua's Saga: Hellblade 2 и другие.

Между тем, после официального подтверждения того, что Hi-Fi Rush будет выпущена для PS5, в сообщениях утверждалось, что также планируется версия игры для Nintendo Switch 2.

Sea of Thieves выйдет на PS5 30 апреля, а закрытое бета-тестирование стартует 12 апреля.

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