Sea of Thieves 20.03.2018
7.1 442 оценки

Рон Гилберт не знал о появлении персонажей из Monkey Island в Sea of Thieves: "Мне даже не сказали об этом"

©
butcher69
Новости

Вчерашний анонс кроссовера Sea of Thieves с Monkey Island довольно неожиданно вызвал небольшие споры. Оказывается, Microsoft не проинформировала о проекте создателя культовой серии приключенческих игр в жанре point-and-click.

Анонс этого предприятия, связанного с классическим брендом Monkey Island, прокомментировал сам его автор Рон Гилберт, когда его спросили о его участии и мнении о кроссовере.

"Мне даже не сказали об этом. Это произошло за моей спиной", - - написал Рон Гилберт, дизайнер и ведущий автор серии Monkey Island.

Такая ситуация возможна из-за того, что Гилберт не владеет правами на IP, о котором идет речь. Тем не менее, можно было бы ожидать, что издатель хотя бы свяжется создателем превосходной серии приключенческих игр. Жаль, что этого не произошло и что Рон Гилберт даже отдаленно не участвует в проекте.

Индустрия
1
0
Последние посты по игре Sea of Thieves
Monkey Island появится в Sea of Thieves
Monkey Island появится в Sea of Thieves
Создатели Sea of Thieves заняты поиском ведущего дизайнера, который возглавить разработку новых приключений
Создатели Sea of Thieves заняты поиском ведущего дизайнера, который возглавить разработку новых приключений
Нужна помощь в поиске файлов игры
Нужна помощь в поиске файлов игры
Комментарии: 0
Ваш комментарий