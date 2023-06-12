Рон Гилберт не знал о появлении персонажей из Monkey Island в Sea of Thieves: "Мне даже не сказали об этом" ©

Вчерашний анонс кроссовера Sea of Thieves с Monkey Island довольно неожиданно вызвал небольшие споры. Оказывается, Microsoft не проинформировала о проекте создателя культовой серии приключенческих игр в жанре point-and-click.

Анонс этого предприятия, связанного с классическим брендом Monkey Island, прокомментировал сам его автор Рон Гилберт, когда его спросили о его участии и мнении о кроссовере.

"Мне даже не сказали об этом. Это произошло за моей спиной", - - написал Рон Гилберт, дизайнер и ведущий автор серии Monkey Island.

Такая ситуация возможна из-за того, что Гилберт не владеет правами на IP, о котором идет речь. Тем не менее, можно было бы ожидать, что издатель хотя бы свяжется создателем превосходной серии приключенческих игр. Жаль, что этого не произошло и что Рон Гилберт даже отдаленно не участвует в проекте.