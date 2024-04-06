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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 486 оценок

Sea of Thieves будет доступна на PlayStation Portal, но поддержка PS VR2 не планируется

butcher69
Новости

30 апреля владельцы PS5 смогут поиграть в Sea of Thieves от Rare, которая до сих пор оставалась эксклюзивом для Xbox и PC. Прочитав официальный FAQ по новой версии, опубликованный студией-разработчиком, можно узнать, что в нее можно будет сразу же играть с помощью PlayStation Portal, периферийного устройства, позволяющего играть в игры PlayStation удаленно через беспроводную сеть, но поддержка PS VR2 не планируется.

Rare написала, что протестировала Sea of Thieves на PlayStation Portal, подтвердив, что в нее можно играть, а что касается PS VR2, то можно сказать, что его поддержка не планируется. В конце концов, вторая VR-гарнитурра Sony, безусловно, не принесла блестящих продаж, и даже PlayStation не очень уверенно поддерживает его.

Следует также отметить, что за годы существования на ПК, Rare никогда не поддерживала самые популярные VR-гарнитуры, даже в те годы, когда они еще приносили неплохие результаты. Так зачем это делать сейчас?

Для остальных напоминаем, что Sea of Thieves выйдет на PS5 30 апреля, после закрытой беты 12 апреля. В настоящее время вы уже можете поиграть в нее на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
OculusMortem

А разве в какую то игру нельзя играть через пспортал? Они же просто прилепили экран к геймпаду и накатили на него аналог стим линка.

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