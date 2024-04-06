Sea of Thieves будет доступна на PlayStation Portal, но поддержка PS VR2 не планируется

30 апреля владельцы PS5 смогут поиграть в Sea of Thieves от Rare, которая до сих пор оставалась эксклюзивом для Xbox и PC. Прочитав официальный FAQ по новой версии, опубликованный студией-разработчиком, можно узнать, что в нее можно будет сразу же играть с помощью PlayStation Portal, периферийного устройства, позволяющего играть в игры PlayStation удаленно через беспроводную сеть, но поддержка PS VR2 не планируется.
Rare написала, что протестировала Sea of Thieves на PlayStation Portal, подтвердив, что в нее можно играть, а что касается PS VR2, то можно сказать, что его поддержка не планируется. В конце концов, вторая VR-гарнитурра Sony, безусловно, не принесла блестящих продаж, и даже PlayStation не очень уверенно поддерживает его.
Следует также отметить, что за годы существования на ПК, Rare никогда не поддерживала самые популярные VR-гарнитуры, даже в те годы, когда они еще приносили неплохие результаты. Так зачем это делать сейчас?
Для остальных напоминаем, что Sea of Thieves выйдет на PS5 30 апреля, после закрытой беты 12 апреля. В настоящее время вы уже можете поиграть в нее на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.
А разве в какую то игру нельзя играть через пспортал? Они же просто прилепили экран к геймпаду и накатили на него аналог стим линка.