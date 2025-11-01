Sea of Thieves задерживается с новым сезоном - Rare объяснила причину

Студия Rare сообщила о переносе выхода 18 сезона Sea of Thieves, который изначально планировался на ноябрь. Теперь обновление выйдет в декабре 2025 года. По словам директора по производству Дрю Стивенса, команда решила не спешить с релизом, поскольку текущее состояние контента «не соответствует привычной планке качества» игры.

Разработчики подчеркнули, что хотят сохранить высокий уровень проработки, за который Sea of Thieves ценят игроки. Однако сообщество восприняло новость без особого энтузиазма. На Reddit пользователи выразили недовольство как задержкой, так и однообразием обновлений. Один из фанатов язвительно заметил, что Rare «умудряется не успевать даже с рескинами».

Напомним, третий акт 17 сезона стартовал 16 октября и добавил в игру укреплённые крепости, новые задания и косметические предметы. Sea of Thieves, впервые вышедшая в 2018 году, за годы существования стала одним из самых узнаваемых кооперативных экшенов и теперь доступна на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Похоже, Rare готова пожертвовать сроками, лишь бы не потерять доверие фанатов — ведь для пиратов хуже шторма может быть только скучный апдейт.