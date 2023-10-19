Стартовавший 10 сезон привнес в Sea of Thieves гильдии и частный режим ©

Студия Rare официально объявила о начале десятого сезона в пиратском онлайновом экшене Sea of Thieves. Как и было обещано, в игре появилась возможность объединяться в гильдии, куда могут попасть до 24 человек, а также подвезли ожидаемый частный режим под названием «Безопасные моря». В него можно играть либо в одиночку, либо в кругу избранных друзей.

Гильдии открывают множество способов объединяться и получать награды вместе с большой группой старых и новых друзей, но какие решения лежат в основе этой сети систем и веселых девизов? Что ж, посмотрите наше глубокое погружение в гильдии, и, возможно, вы узнаете!

Подробнее о нововведениях десятого сезона разработчики рассказали в видеоролике ниже по курсу.