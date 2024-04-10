В новом трейлере Sea of Thieves приглашают принять участие в бета-тестировании на PS5

Популярный пиратский экшен Sea of Thieves от разработчиков студии Rare обзавелся новым трейлером. В этом ролике анонсируется скорый выход версии игры для PlayStation 5. Авторы приглашают игроков принять участие в бета-тестировании Sea of Thieves, чтобы получить доступ к игре раньше официального релиза.
Как сообщается, бета-тестирование Sea of Thieves на PS5 будет доступно только игрокам, которые оформили предзаказ на любое издание игры. У пользователей есть возможность до 12 апреля приобрести игру и стать участниками тестирования. Период бета-тестирования пройдет с 12 по 15 апреля.
В рамках этого теста игрокам будет доступен весь функционал из полной версии игры, включая задания, кастомизацию кораблей и многое другое. После завершения бета-теста весь прогресс можно будет перенести в основную игру, уже после релиза в этом месяце. Версия для PS5 получит поддержку кроссплея с другими платформами, поддержку DualSense и PlayStation Portal.
Релиз Sea of Thieves на PS5 состоится 30 апреля. Игроки премиального издания смогут начать свое приключение раньше — 25 апреля.