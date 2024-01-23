В Sea of Thieves начался 11-й сезон с таблицей квестов и быстрым перемещением

Rare запустила 11-й сезон Sea of ​​Thieves во вторник, 23 января, который обещает множество интересных новых функций и изменений, улучшающие игровой опыт. Одним из основных дополнений является обновленная таблица квестов, которая не только обеспечивает более легкий доступ к путешествиям, но и предлагает упрощенный подход ко всем квестам, улучшая общий опыт выполнения квестов для игроков.

Кроме того, введение совершенно новой механики быстрого перемещения призвано революционизировать способы навигации игроков по бескрайним морям, делая путешествие к целям более эффективным и плавным. Это долгожданное дополнение призвано обеспечить новый уровень удобства для игроков, позволяя им сосредоточиться на предстоящих приключениях без ограничений, связанных с длительным путешествием.

Кроме того, в 11-м сезоне игроки смогут разблокировать множество новых наград, а также особые кольца, которые служат символом достижений пирата. Эти кольца станут желанной эмблемой путешествия игрока в Sea of Thieves, добавляя индивидуальности и престижа его персонажу. Благодаря этим захватывающим новым функциям и изменениям на горизонте 11-й сезон станет захватывающей и преобразующей главой в эволюции игры.