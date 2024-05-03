Режиссер Elden Ring: Shadow of the Erdtree поделился подробностями о сложности и новой системе развития

В конце июня у нас будет возможность вернуться в Междуземье Elden Ring благодаря её расширению Shadow of the Erdtree. Игрокам не терпится узнать подробно, что будет содержать эта новая область, и, в частности, понять, насколько она их испытает. Режиссер Хидэтака Миядзаки прокомментировал проблему сложности с общением с китайской газетой Gōuhuْ yíngdì.
Миядзаки спросили, как сбалансирована сложность Shadow of the Erdtree. Elden Ring — сложная игра, по большому счету, но за два года игроки стали более чем опытными и прокачали персонажей. По словам Миядзаки, уровень сложности аналогичен второй половине Elden Ring: учитывая, что для доступа к DLC необходимо победить Мога, Повелителя Крови, это довольно предсказуемое объяснение. Игрок уже преодолел некоторые из наиболее сложных испытаний, чтобы добраться до расширения, и ожидает, что сложность будет равна им или выше.
Но это не все. В интервью Миядзаки повторил, что в расширении Shadow of the Erdtree есть новая система развития, которая, по сути, позволяет вам выбирать, насколько сложным должно быть испытание. Кажется, будет какой-то элемент, который мы сможем использовать или игнорировать, чтобы получить бонусы и таким образом сбалансировать сражения с врагами. Пока, к сожалению, неясно, как именно это будет работать. Однако обязательно будет «что-то», что улучшит персонажа.
Первый раз проходил было сложно, второй раз как то уже не очень, три финальных босса за 10 минут в билде двуручник + холод. Если длц будет немного сложнее это приемлимо, интересно что за развитие, и я надеюсь оружию ещё добавят уровни прокачки до +35
с последним патчем 1.10.1 все последние боссы ну так штук с 15 усилены и всякую дичь творят , типа топота раз 6 или ваншотов всяких и это на уровне 400 лвл ...
Я как раз прошёл игру на той неделе, что то ничего такого не заметил, прошёл 162 уровнем как обычно
Так в игре же есть механика призыва прахов. Не можешь осилить босса, призывай и кайфуй. Ложная слеза на кровотоке вообще может соло боссов убивать, пока ты стоишь где то в сторонке. На моем билде слеза туже малению просто в соло убивала на нг+. Забавно.
Щас ныть начнут, что с слезой нельзя, и вообще надо играть только на бананах с завязанными глазами
На пицце! И каждый раз, когда получаешь урон откусывать от неё кусочек.
Я от игр привык получать удовольствие. Если игра дает механики которые облегчают игру, делая её менее душной, я этим воспользуюсь. Потому что мне не приносит удовольствие сидеть часов по 5 на одном боссе, трятя в пустую время и нервы. ПО этой причине я даже не стал пробовать секиро. Хотя прошел почти все соулс лайки.
А на мнение людей мне как правило наплевать, если плевать на этих людей. Зачем слушать чужое мнение, особенно если кто то советует тебе КАК НУЖНО играть в игру. Еще бы дали совет как нужно смотреть фильмы и слушать музыку, ну серьёзно. Игра дает механики, почему их не использовать? Бред.
Ты прав, надо играть как нравится.
Даже без прахов есть имба-билды, которые позволяют легко унижать всех боссов, показывая им кто тут настоящий Лорд Элдена. И это без попсовых кровотоков