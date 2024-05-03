Режиссер Elden Ring: Shadow of the Erdtree поделился подробностями о сложности и новой системе развития

В конце июня у нас будет возможность вернуться в Междуземье Elden Ring благодаря её расширению Shadow of the Erdtree. Игрокам не терпится узнать подробно, что будет содержать эта новая область, и, в частности, понять, насколько она их испытает. Режиссер Хидэтака Миядзаки прокомментировал проблему сложности с общением с китайской газетой Gōuhuْ yíngdì.

Миядзаки спросили, как сбалансирована сложность Shadow of the Erdtree. Elden Ring — сложная игра, по большому счету, но за два года игроки стали более чем опытными и прокачали персонажей. По словам Миядзаки, уровень сложности аналогичен второй половине Elden Ring: учитывая, что для доступа к DLC необходимо победить Мога, Повелителя Крови, это довольно предсказуемое объяснение. Игрок уже преодолел некоторые из наиболее сложных испытаний, чтобы добраться до расширения, и ожидает, что сложность будет равна им или выше.

Но это не все. В интервью Миядзаки повторил, что в расширении Shadow of the Erdtree есть новая система развития, которая, по сути, позволяет вам выбирать, насколько сложным должно быть испытание. Кажется, будет какой-то элемент, который мы сможем использовать или игнорировать, чтобы получить бонусы и таким образом сбалансировать сражения с врагами. Пока, к сожалению, неясно, как именно это будет работать. Однако обязательно будет «что-то», что улучшит персонажа.