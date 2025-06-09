На ПК вышло демо российской MMORPG Sealed Gate

Пробная версия будет доступна ограниченное время
Независимая российская студия Turtle Games участвует в фестивале Steam Next Fest и специально для него выпустила в сервисе демоверсию своей многопользовательской ролевой игры Sealed Gate. Опробовать игру можно до 16 июня.
Sealed Gate — пиксельная 2D-MMORPG в открытом с элементами песочницы и в сеттинге фэнтези. Разработчики обещают динамические события, ремесла, влияние погоды и времени суток на игровой процесс, строительство домов, гильдии и питомцев, а главное — глубокую социальную систему.
Следить за Sealed Gate можно в официальной группе в VK. Ранний доступ для всех желающих откроется 20 июля 2025 года.
ясно, понятно
https://steamdb.info/app/1742920/
Вот и очередная второсортная пародия на Stardew Valley и Sun Haven. И как у большинства подражателей, сильно сомневаюсь, что выстрелит.
Донаты с первого дня будут?)