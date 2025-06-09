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Sealed Gate 21.07.2025
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Инди, MMO, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир
8.3 12 оценок

На ПК вышло демо российской MMORPG Sealed Gate

Simple Jack Simple Jack

Пробная версия будет доступна ограниченное время

Независимая российская студия Turtle Games участвует в фестивале Steam Next Fest и специально для него выпустила в сервисе демоверсию своей многопользовательской ролевой игры Sealed Gate. Опробовать игру можно до 16 июня.

Sealed Gate — пиксельная 2D-MMORPG в открытом с элементами песочницы и в сеттинге фэнтези. Разработчики обещают динамические события, ремесла, влияние погоды и времени суток на игровой процесс, строительство домов, гильдии и питомцев, а главное — глубокую социальную систему.

Следить за Sealed Gate можно в официальной группе в VK. Ранний доступ для всех желающих откроется 20 июля 2025 года.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Neco-Aheron

ясно, понятно

4
Alex40001

https://steamdb.info/app/1742920/

1
Kypощyп

Вот и очередная второсортная пародия на Stardew Valley и Sun Haven. И как у большинства подражателей, сильно сомневаюсь, что выстрелит.

1
JustA_NiceGuy

Донаты с первого дня будут?)