На ПК вышло демо российской MMORPG Sealed Gate

Пробная версия будет доступна ограниченное время

Независимая российская студия Turtle Games участвует в фестивале Steam Next Fest и специально для него выпустила в сервисе демоверсию своей многопользовательской ролевой игры Sealed Gate. Опробовать игру можно до 16 июня.

Sealed Gate — пиксельная 2D-MMORPG в открытом с элементами песочницы и в сеттинге фэнтези. Разработчики обещают динамические события, ремесла, влияние погоды и времени суток на игровой процесс, строительство домов, гильдии и питомцев, а главное — глубокую социальную систему.

Следить за Sealed Gate можно в официальной группе в VK. Ранний доступ для всех желающих откроется 20 июля 2025 года.