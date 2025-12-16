Стратегия Plague Inc: Evolved получила бесплатный режим ежедневных эпидемий

Классическая стратегия Plague Inc: Evolved, основной целью которой является глобальное заражение мира смертоносным патогеном, получила новые возможности для прохождения. Разработчики выпустили крупное бесплатное обновление, добавляющее в проект режим Outbreak Mode.

Ключевым нововведением стали Ежедневные эпидемии. Данная механика предлагает пользователям уникальные испытания, которые обновляются каждые 24 часа. Сценарии включают в себя различные стартовые бонусы, меняющиеся страны происхождения вируса и другие переменные условия, что позволяет значительно разнообразить привычный игровой процесс.

Помимо этого, в игру были добавлены Уникальные мутаторы. Эти специальные модификаторы способны фундаментально изменить как саму болезнь, так и мир. Подобные нововведения призваны внести элемент хаоса и заставить игроков искать новые тактические решения в стратегии распространения инфекции. Обновление уже доступно для загрузки.