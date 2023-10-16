Разработка и пост-релизная поддержка Second Extinction завершены ©

Ровно через год после окончания раннего доступа Second Extinction команда Systemic Reaction решает прекратить разработку и пост-релизную поддержку научно-фантастического шутера о динозаврах.

Стокгольмская компания объявила об этом в социальных сетях и на официальном портале Second Extinction, объясняя, что она «приняла трудное решение прекратить активную разработку после тщательного рассмотрения лучших стратегий дальнейшего развития. Хотя Second Extinction очень нравится нашим игрокам, к сожалению, мы не добились того успеха, на который надеялись. Кроме того, некоторые неожиданные проблемы помешали нам завершить разработку версии раннего доступа так, как нам хотелось».

В свете этого важного решения, начиная с сегодняшнего дня, Second Extinction больше не будет продаваться в магазинах, при этом команда Systemic Reaction подчеркивает, что «игровые серверы пока останутся активными, позволяя любому, кто приобрел ее, продолжать развлекаться в одиночку или с друзьями. Мы закроем серверы к концу следующего года, но сообщим об этом заблаговременно, как только у нас будет больше информации, которой можно поделиться».