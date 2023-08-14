Авторы симулятора жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty раскрыли дорожную карту обновлений на 2023 год

Если вы интересуетесь средневековой Японией, то Sengoku Dynasty может стать для вас чем-то интересным. Игра переносит игрока на один из японских островов, где ему предстоит выживать, создавая орудия труда и строя деревни. Игра представляет собой смесь нескольких жанров, таких как выживание, ролевая игра с открытым миром, градостроитель и симулятор жизни. Если вас покорила эта идея, следите за новостями, чтобы узнать о дорожной карте, которую составили создатели игры и о планах на ближайшие месяцы.
Разработчики из Superkami рассказали о своих планах на ближайшее будущее.
- В качестве "первых шагов" они хотели бы собрать отзывы игроков и решить их проблемы путем исправления ошибок и улучшения качества жизни. Некоторые исправления уже были выпущены. Так, 11 августа был выпущен небольшой патч, исправляющий квест "Травы для Маты". Следующее обновление запланировано на 14 августа.
- На следующем этапе, который они назвали "Посадка семян", они хотели бы сосредоточиться на крупных контентных обновлениях. В них предполагается добавить в игру систему сельского хозяйства. Помимо сельского хозяйства, в игре появится новая деревня NPC и больше квестов.
- Далее, на этапе "Личный рост", Superkami намерена сосредоточиться на персонаже игрока, включив в него привилегии, статусные эффекты и духовность. На последнем этапе ожидается появление большего количества разнообразных святилищ, расширяющих возможности развития игрока.
- В период "Путешествия героя" разработчики хотят расширить возможности стартовых классов и дать возможность играть за женский персонаж.
- В дальнейшем создатели планируют повышать сложность боя, добавляя новое оружие, врагов, боевые приемы и вводя случайные события. Насилие будет не единственным способом преодоления трудностей: Superkami заявляет, что также работает над развитием экономики, разнообразием NPC и даже романтикой, а также улучшением семейных взаимоотношений.
- После достижения первоначальных целей игру планируется расширить на 2 новых региона, в которых появится больше сюжетных линий, деревень и квестов, а также новые биомы. В ближайших планах разработчиков - создание собственных производственных линий и многое другое.
Следует помнить, что производство игр - это сложный и запутанный процесс. В дальнейшем многое может измениться, и разработчики сообщили, что хотели бы учитывать предложения игроков, что может еще больше усложнить процесс.