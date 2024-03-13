Sengoku Dynasty получила обновление с улучшением системы развития и производства, а также добавлением DLSS и FSR

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions сообщили, что обновление Кинцуги для многожанровой ролевой игры с открытым миром, градостроительной игры, симулятора жизни и игры на выживание Sengoku Dynasty уже доступно.

Это последнее всеобъемлющее обновление является вершиной на пути Sengoku Dynasty, поскольку оно вносит существенные улучшения в системы развития и производства, которые переопределяют игровой процесс для нынешних игроков, а также оптимизируют процесс адаптации для совершенно новых игроков.

Пересмотренная система развития теперь означает, что некоторые начальные квесты теперь не являются обязательными, и игроки также могут строить в любом месте ландшафта по своему желанию с меньшими ограничениями. Требования и награды за квесты в деревнях Сеги, Аратани и Ивасаки были перебалансированы, чтобы сделать их более сложными и полезными.

Кроме того, обновление приносит с собой улучшенное поведение и отзывчивость рабочих ИИ NPC с упором на производство и повышение реализма, и игроки заметят, что жители деревни теперь будут производить и потреблять ресурсы каждый день. В этом обновлении также появится объединение и упрощение рабочих мест в зданиях, и игроки теперь смогут насладиться тонкостями изготовления бумаги.

Разработчик Superkami также рассмотрел технические улучшения Sengoku Dynasty и представил поддержку DLSS 3.5 и FSR 2.2 для улучшенного сглаживания, улучшающего как визуальные эффекты, так и общий игровой процесс.

Фермерство и сельское хозяйство также получили выгоду в этом последнем обновлении, в частности, растения (как собранные, так и выращенные) теперь зависят от сезона для большей реалистичности, и теперь игра может похвастаться новыми цветами, деревьями и растениями. Мало того, растения теперь будут расти, когда игроки спать, и теперь их можно собирать вручную.

В обновлении представлены новые животные в виде волков и медведей, а также улучшена отзывчивость такого оружия, как копье и лук. Также был изменен баланс выносливости, а пользовательский интерфейс статистики и индикаторы прогресса теперь имеют новый вид.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.