Hellblade 2 перешла на финальный этап разработки ©

На грандиозной игровой презентации Xbox Games Showcase 2023 вновь появился сиквел Hellblade: Senua's Sacrifice от разработчиков из студии Ninja Theory. Создатели проекта представили свежие кадры игрового процесса, но не решились называть точную дату релиза. Тем не менее выход Senua's Saga: Hellblade 2 может состояться намного раньше, чем можно было предположить. На официальном сайте Ninja Theory команда подтвердила, что перешла на финальный этап производства.

Внимательные пользователи в социальных сетях обратили внимание на обновленный сайт создателей Hellblade 2. На первый взгляд разработчики не внесли значимых изменений, раскрыв только увеличенное количество сотрудников, но вместе с этим они заявили о завершении важного этапа разработки игры. Согласно новым данным, для сиквела завершены все процессы связанные с захватом движений и участием актеров. Это позволяет сделать вывод, что разработка Hellblade 2 выходит на финишную прямую.

Вероятнее всего, Ninja Theory уже занимается оптимизацией технической составляющей Hellblade 2 и последней доработкой основной игры. Официально релиз игры запланирован на 2024 год, вряд ли проект выйдет раньше следующего года, но теперь есть все шансы увидеть игру уже в его первой половине.