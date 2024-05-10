Ninja Theory рассказывает о психозе главной героини Senua's Saga: Hellblade 2 и о том, как игроки будут его переживать

Компания Ninja Theory выпустила продолжительное видео, посвященное психозу и его лечению в Senua's Saga: Hellblade II. В ролике психиатры и члены команды разработчиков рассказывают о работе, проделанной для того, чтобы воплотить эту проблему на экране, чтобы геймеры могли лучше ее прочувствовать и понять.
Обратите внимание, что здесь также много игровых эпизодов, которые лучше всего иллюстрируют рассуждения. В качестве докладчиков выступают Пол Флетчер из Ninja Theory, Бернард Вулф, невролог из Кембриджского университета, и другие специалисты из мира психиатрии и не только.
Видео дает нам понять, что Сенуа живет в иной реальности, чем остальные: она видит и слышит то, что не воспринимают остальные, что также станет ясно в процессе игры. Ее психоз приводит к слуховым и зрительным галлюцинациям, которые она также будет испытывать во время игры.
В игре вновь подчеркивается, что ее реальность формируется под влиянием ее прошлого травматического опыта, о чем также рассказывалось в первой игре. Несмотря на психоз, Сенуа удается сохранять самообладание и стоически выполнять свою миссию.
В видео объясняется, что игра исследует двойственность реальности, которую испытывают люди, страдающие психозом. Сенуа взаимодействует с людьми, которые не видят того, что переживает она, и не понимают ее точку зрения, которая полностью отличается от их.
Также подтверждено, что бинауральное аудио и голосовое сопровождение сделают впечатления более захватывающими. В целом, игра призвана донести эффект психоза до тех, кто его не испытывал, оживив его на экране с помощью игровых систем.
соревнование, кто первый прогонит зарубежный пост через переводчик
Ну этот выиграл ))
Спасибо! ТОлько психоза и психиатров мне не хватало! Играйте в это "оно" сами :)
Хочу посмотреть на психоз разрабов после закрытия их студии.
щас прям все побегут в игру про психованную бабу играть, чтобы "лучше понять" проблемы каких-то там психов. как будто своих проблем мало. еще и разрабы эти со своими "специалистами" - щас прям неврологи с кембриджа будут игры делать, ага. бабло пилить они будут, вот что. а лохам в уши про "двойственность реальности" заливать. играйте в свои шутеры да рпг, а эту хрень оставьте повесточным журнашлюхам.
Никак.
Этот высер нужно было назвать бред собачий... дешовка для зумерков. Пусть разрабы в окопы сгоняют и там познают что такое психоз под артобсрелом, а не вот это вот все.... про сильных и независимых, которые выпилились бы при первом загоне...
Ты бы сходил подлечился после праздников.
У меня было 2 психоза в жизни. Всё это дерьмо очень страшное. Буквально приходится смотреть фильм в глазах и не иметь воли управлять действиями, словами.
Посмотрим, передаст ли игра в полной мере это всё.
рассказывает о психозе главной героини
Лучше расскажите, что с психикой разрабов, которые создавали эту муть