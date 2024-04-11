По мнению Digital Foundry, Hellblade 2 установит новый стандарт графики

Ninja Theory поднимает визуальную планку в грядущей игре Senua's Saga: Hellblade 2, используя все преимущества Unreal Engine 5. Кажется, мы имеем дело с одной из самых технологичных игр года с графикой, раздвигающей границы реализма, по крайней мере по мнению экспертов из Digital Foundry

В свежем материале Digital Foundry эксперты ближе познакомились с проектом. Сенуа, главная героиня, оживает с помощью технологии Metahuman, предлагающая невероятно реалистичную прорисовку лица, которая может конкурировать с лучшими в игровой индустрии. Кожа с тонким блеском, живые глаза, идеальные зубы – каждая деталь восхищает.

Анимация «невероятно хороша», а персонаж Сенуа убедительно переносит эмоции от реальной игры актрисы в цифровой мир. В игре также используется расширенная постобработка, включая прекрасную глубину резкости, которая плавно переходит между точками фокусировки без видимых артефактов.

Среди других особенностей Unreal Engine 5, которые выделяют Hellblade 2, — Nanite, который позволяет визуализировать невероятно детализированные текстуры земли и камня. Тени четкие и точные даже на мельчайших геометрических элементах, благодаря чему игровой мир кажется еще более реалистичным.

Hellblade 2 — это шаг вперед не только для серии, но и для всей игровой индустрии, демонстрирующий, насколько далеко может зайти визуальная сторона интерактивных развлечений. Несмотря на 30 кадров в секунду, игра выглядит феноменально и уже обещает стать игрой, которая изменит наше представление о графических возможностях видеоигр.