Разработчики Hellblade 2 объяснили, почему они предпочитают делать короткие игры

В эпоху, когда видеоигры все чаще выходят по подписке и без физических версий, вопрос измерения успеха становится все более сложным. Ninja Theory, студия, стоящая за грядущей Hellblade 2, не боится идти против течения. Они делают ставку на короткие, но насыщенные игры, ставя во главу угла историю и впечатления игроков.

Глава студии Ninja Theory Дом Мэтьюс в недавнем интервью IGN объяснил, что Hellblade 2 - это не просто игра, а определенный опыт, которому соответствует определенная продолжительность. "Длина игры должна соответствовать той истории, которую мы хотим рассказать", - подчеркнул Мэтьюс.

Ninja Theory уже не в первый раз идет по пути создания коротких, но запоминающихся игр. В 2017 году они выпустили Hellblade: Senua's Sacrifice, которая также была недорогой и короткой (около 5 часов), но получила широкое признание критиков и игроков.

Мэтьюс считает, что цифровая дистрибуция открыла новые возможности для разработчиков, позволяя им создавать игры "всех форм и размеров". Это дало Ninja Theory свободу не ориентироваться на стандартные 50-100-часовые игры и создавать игры, которые по-настоящему трогают сердца людей.

Hellblade 2 - это яркий пример этой философии. Игра не будет долгой, но каждый шаг в ней будет значимым. Мэтьюс уверен, что Ninja Theory нашла свою аудиторию - людей, которые ценят короткие, но глубокие игры.

Успех Hellblade 2 для Ninja Theory будет измеряться не только продажами, но и тем, насколько игра затронет игроков. "Если фанаты Hellblade: Senua's Sacrifice и люди, которым нравятся подобные игры, скажут, что игра "продолжила путь Сенуа так, что это достойно этого персонажа", я буду считать Hellblade 2 успешной", - подытожил Мэтьюс.