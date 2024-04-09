Разработчики Senua's Saga: Hellblade 2 объявили о проведении прямой трансляции

Релиз Senua's Saga: Hellblade II состоится в следующем месяце, и студия-разработчик Ninja Theory проведет прямую трансляцию сегодня, 9 апреля, в 16:00 по МСК. Видеоконференция будет называться "Hellblade: A Journey of the Mind,", и Ninja Theory выступит вместе с представителями Cambridge Neuroscience. Профессор Кембриджского университета Пол Флетчер работал с Ninja Theory над оригинальной Hellblade, пытаясь предложить аутентичный взгляд на психические заболевания. В преддверии прямой трансляции Ninja Theory попросила поклонников в Twitter поделиться своими вопросами о "пережитом Сенуей психозе", и на некоторые из них будут даны ответы во время трансляции.

На данный момент неизвестно, будут ли показаны новые кадры во время трансляции, или же он будет посвящен исключительно информации о повествовании и разработке игры. Поклонникам первой Hellblade это должно дать ответы на вопросы о том, почему были приняты те или иные решения, и какие усилия были приложены для создания аутентичности.

Возможно, на стриме мы сможем подробнее рассмотреть, как изменилось психическое состояние Сенуа со времен предыдущей игры. Мы еще многого не знаем о сюжете сиквела, и это может дать зрителям лучшее представление о том, чего стоит ожидать.

Senua's Saga: Hellblade II выйдет 21 мая на Xbox Series X|S и PC. Оригинальная игра также вышла на PlayStation 4 и Nintendo Switch, но в 2018 году Ninja Theory была куплена Microsoft, что фактически сделало сиквел эксклюзивом для платформ Xbox.