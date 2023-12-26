Senua's Saga: Hellblade 2 может быть самым важным эксклюзивом Xbox, считают журналисты

Амбициозный сиквел Hellblade был впервые анонсирован на церемонии The Game Awards в декабре 2019 года сразу после анонса консоли нового поколения Xbox Series X. Компания Microsoft с момента демонстрации дебютного трейлера Senua's Saga: Hellblade 2 подчеркивает насколько важным для неё является этот проект, и, судя по всему, на этот мрачный экшен поставлено действительно очень многое. Западные СМИ сходятся во мнении, что на данный момент именно эта игра является важным эксклюзивом консоли Xbox, который может спасти или похоронить репутацию компании после череды неоднозначных игр.

Первую часть восхваляли за визуальную детализацию, невероятное использование звука и, самое главное, за впечатляющий сценарий и проработку персонажей. Поскольку в игре шла речь о психическом здоровье, в частности о психозе, разработчики из студии Ninja Theory приложили все усилия, чтобы представить это жуткое состояние героини как можно более достоверно. В результате у них получилась действительно уникальная игра, которая остается в памяти еще долго после финальных титров.

Стоит напомнить, что эта часть в свое время была эксклюзивом для консоли PlayStation 4 и оставалась таковой восемь месяцев. Многие игроки уже тогда называли игру одним из самых смелых эксклюзивов Sony и пророчили слияние компании с Ninja Theory, однако все получилось иначе. Разработчики Hellblade теперь часть Xbox Game Studios, и это самый ценный актив Microsoft, считают журналисты. По замыслу Xbox, те самые фанаты PS4, которые хвастались эксклюзивностью Hellblade, теперь будут наблюдать за тем, как его сиквел становится игрой, собирающей многочисленные награды. Однако главной загадкой для сиквела остается дата релиза, которая спустя три года с момента анонса до сих пор не определена.

Выход Senua's Saga: Hellblade 2 в 2024 году был впервые подтвержден еще в июне 2023 года, и за шесть месяцев разработчики не стали уточнять окно релиза. Такое молчание может говорить лишь о том, что разработчики еще не уверены в завершении своего проекта. По мнению журналистов, в лучшем случае сиквел выйдет в конце следующего года, в худшем случае нас ждет еще один перенос даты выхода уже на 2025 год.