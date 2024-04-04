Senua's Saga: Hellblade 2 на консолях Xbox Series X|S будет работать только в 30 FPS

На Xbox Series X и Xbox Series S игра Senua's Saga: Hellblade II будет работать только с частотой 30 кадров в секунду, подтвердила сегодня Ninja Theory.

В беседе с немецким изданием GamePro директор по спецэффектам Марк Слейтер-Танстилл подтвердил, что на Xbox Series X и Xbox Series S игра будет работать только при 30 кадрах в секунду и с динамическим масштабированием разрешения. Слейтер-Танстилл считает, что это сделает игровой процесс более кинематографичным. Однако, по мнению GamePro, это может и не стать большой проблемой для игры, учитывая ее медленный геймплей.

В беседе с IGN автор Senua's Saga: Hellblade 2 также высказался о движке Unreal Engine 5, заявив, что он потрясающий и позволил команде создать новые элементы повествования, новые спецэффекты и многое другое. Освещение в реальном времени также позволило осветить многие спецэффекты, благодаря чему все в сцене сочетается гораздо лучше, чем в прошлом. Переход на Unreal Engine 5 также позволил более реалистично прорисовывать физический реквизит, наряды и прочее.

Senua's Saga: Hellblade II выходит 21 мая на PC, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.