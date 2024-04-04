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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.3 195 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 на консолях Xbox Series X|S будет работать только в 30 FPS

butcher69
Новости

На Xbox Series X и Xbox Series S игра Senua's Saga: Hellblade II будет работать только с частотой 30 кадров в секунду, подтвердила сегодня Ninja Theory.

В беседе с немецким изданием GamePro директор по спецэффектам Марк Слейтер-Танстилл подтвердил, что на Xbox Series X и Xbox Series S игра будет работать только при 30 кадрах в секунду и с динамическим масштабированием разрешения. Слейтер-Танстилл считает, что это сделает игровой процесс более кинематографичным. Однако, по мнению GamePro, это может и не стать большой проблемой для игры, учитывая ее медленный геймплей.

В беседе с IGN автор Senua's Saga: Hellblade 2 также высказался о движке Unreal Engine 5, заявив, что он потрясающий и позволил команде создать новые элементы повествования, новые спецэффекты и многое другое. Освещение в реальном времени также позволило осветить многие спецэффекты, благодаря чему все в сцене сочетается гораздо лучше, чем в прошлом. Переход на Unreal Engine 5 также позволил более реалистично прорисовывать физический реквизит, наряды и прочее.

Senua's Saga: Hellblade II выходит 21 мая на PC, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Dick_Thunder

Самая мощная консоль

2
OnlyMad

Это будут самые мощные 30 фпс на самой мощной консоли xD

0
Ivan Dro

Xbox не тянет, так бы и сказали прямо, а то началось, кинематографичные 30 FPS.

2
Sold1er Boy

Тодд тоже так говорил про кинематографичность, а оказалось оптимизон во всем виноват

1
WittyOrvilleton

Два слова - консольный гейминг.)

0
Snake Snaake Snaaaaaake

а то, что игра будет идти даже не в фулл скрине, а с черными полосами - это никто не замечает

0
Lunersun

Я больше 24 не вижу.

0
OnlyMad

Ой, а что такое ? Столько вони было в адрес PS5, а у неё то как раз собственные эксклюзивы работают получше)

0
DEDGAMER

Это не эксклюзив,на фига в нее играть в 30 фпс,24-ый год на дворе)

0
hpi

Странно. У s железо слабей чем у х а на обоих 30 фпс, прям мистика.

0
Русик_96

он не слабее по такой логике 6 ядерным феном мощьнее современого 6 ядерного проца

0
luVol

Разрешение разное будет 720р и 1440р

0
Lunersun luVol

Ещё на S качество текстур сделают хуже.

0