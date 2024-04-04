Senua's Saga: Hellblade 2 на консолях Xbox Series X|S будет работать только в 30 FPS

На Xbox Series X и Xbox Series S игра Senua's Saga: Hellblade II будет работать только с частотой 30 кадров в секунду, подтвердила сегодня Ninja Theory.
В беседе с немецким изданием GamePro директор по спецэффектам Марк Слейтер-Танстилл подтвердил, что на Xbox Series X и Xbox Series S игра будет работать только при 30 кадрах в секунду и с динамическим масштабированием разрешения. Слейтер-Танстилл считает, что это сделает игровой процесс более кинематографичным. Однако, по мнению GamePro, это может и не стать большой проблемой для игры, учитывая ее медленный геймплей.
В беседе с IGN автор Senua's Saga: Hellblade 2 также высказался о движке Unreal Engine 5, заявив, что он потрясающий и позволил команде создать новые элементы повествования, новые спецэффекты и многое другое. Освещение в реальном времени также позволило осветить многие спецэффекты, благодаря чему все в сцене сочетается гораздо лучше, чем в прошлом. Переход на Unreal Engine 5 также позволил более реалистично прорисовывать физический реквизит, наряды и прочее.
Senua's Saga: Hellblade II выходит 21 мая на PC, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Самая мощная консоль
Это будут самые мощные 30 фпс на самой мощной консоли xD
Xbox не тянет, так бы и сказали прямо, а то началось, кинематографичные 30 FPS.
Тодд тоже так говорил про кинематографичность, а оказалось оптимизон во всем виноват
Два слова - консольный гейминг.)
а то, что игра будет идти даже не в фулл скрине, а с черными полосами - это никто не замечает
Я больше 24 не вижу.
Ой, а что такое ? Столько вони было в адрес PS5, а у неё то как раз собственные эксклюзивы работают получше)
Это не эксклюзив,на фига в нее играть в 30 фпс,24-ый год на дворе)
Странно. У s железо слабей чем у х а на обоих 30 фпс, прям мистика.
он не слабее по такой логике 6 ядерным феном мощьнее современого 6 ядерного проца
Разрешение разное будет 720р и 1440р
Ещё на S качество текстур сделают хуже.