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Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.4 153 оценки

Senua's Saga: Hellblade 2 получила возрастной рейтинг 18+ в Австралии

monk70
Новости

Игра Senua's Saga: Hellblade 2, разрабатываемая Ninja Theory, получила возрастной рейтинг R 18+ от Австралийской рейтинговой комиссии. Все указывает на то, что новый трейлер уже в пути, и, учитывая, что в ближайшие несколько дней состоится The Game Awards, вероятно, его покажут на шоу Джефа Кили. Стоит напомнить, что игра была анонсирована во время церемонии награждения четыре года назад.

Еще одна интересная деталь: Hellblade: Senua's Sacrifice получила рейтинг MA 15+ от Австралийского совета, что позволяет предположить, что продолжение будет более жестоким.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
luVol

Конкурент алану уэйку на подходе, но вроде бы здесь геймплей должен быть интереснее

0
caliskan

В первой части хеллблейда геймплей был ужасен, раза 3 из за него забрасывал игру и так и не прошел. Не думаю что они смогут сделать его сильно лучше во 2й

0
вупсич пупсич

Алан Вейк 2 не может стоять рядом с этой игрой ни в какой из вселенных.
Сравнивать настоящее исскуство и пустой хоррор такое себе.
Давайте будем объективными.

-1
Spillik

(с) Вупсич, 12 годиков

0