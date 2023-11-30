Senua's Saga: Hellblade 2 получила возрастной рейтинг 18+ в Австралии

Игра Senua's Saga: Hellblade 2, разрабатываемая Ninja Theory, получила возрастной рейтинг R 18+ от Австралийской рейтинговой комиссии. Все указывает на то, что новый трейлер уже в пути, и, учитывая, что в ближайшие несколько дней состоится The Game Awards, вероятно, его покажут на шоу Джефа Кили. Стоит напомнить, что игра была анонсирована во время церемонии награждения четыре года назад.

Еще одна интересная деталь: Hellblade: Senua's Sacrifice получила рейтинг MA 15+ от Австралийского совета, что позволяет предположить, что продолжение будет более жестоким.