Журналисты показали несколько новых геймплейных кадров из экшена Senua's Saga: Hellblade 2

Журналисты некоторых западных изданий получили возможность опробовать Senua's Saga: Hellblade 2, и первые впечатления весьма впечатляющие. Разработчики из Ninja Theory не стали раскрывать все карты, но показали достаточно, чтобы разогреть интерес к сиквелу.
В игре будут динамичные бои с использованием различного оружия, от мечей до кинжалов. Враги представлены как обычными воинами, так и фантастическими существами, рожденными из безумного разума Сенуи. По словам журналистов боевая система стала более плавной и отзывчивой, по сравнению с первой частью.
Впечатляющие визуальные эффекты, созданные на движке Unreal Engine 5, вызвали особый интерес у представителей прессы. Разработчики, беседуя с порталом IGN, отмечают, что работа с новым движком гораздо удобнее: он позволяет создавать реалистичную графику и внедрять очень интересные эффекты.
Senua's Saga Hellblade 2 выйдет на PC и Xbox Series 21 мая 2024 года.
Гг случайно не Шиван Уильямс, та которая сыграла Лору Кирни в The Quarry? Пи*дец меня её рожа лупоглазая бесила ))
ГГ - это девушка, которая у них в студии видео разные монтировала. Сенуа - её первая роль, как актрисы.
😂😂😂
первая часть крутая, но уж больно нудная(
Ну и где тут боевка следуещего уровня заявленная журнаглистами? Баба машет со всей дури громадным мечом, рубит врагов, а на них царапинки остаются. И в чем отличия от первой части, где тут революция, где реальные увечья от таких страшных рубящих ударов...