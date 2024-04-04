Журналисты показали несколько новых геймплейных кадров из экшена Senua's Saga: Hellblade 2

Журналисты некоторых западных изданий получили возможность опробовать Senua's Saga: Hellblade 2, и первые впечатления весьма впечатляющие. Разработчики из Ninja Theory не стали раскрывать все карты, но показали достаточно, чтобы разогреть интерес к сиквелу.

В игре будут динамичные бои с использованием различного оружия, от мечей до кинжалов. Враги представлены как обычными воинами, так и фантастическими существами, рожденными из безумного разума Сенуи. По словам журналистов боевая система стала более плавной и отзывчивой, по сравнению с первой частью.

Впечатляющие визуальные эффекты, созданные на движке Unreal Engine 5, вызвали особый интерес у представителей прессы. Разработчики, беседуя с порталом IGN, отмечают, что работа с новым движком гораздо удобнее: он позволяет создавать реалистичную графику и внедрять очень интересные эффекты.

Senua's Saga Hellblade 2 выйдет на PC и Xbox Series 21 мая 2024 года.