На ПК вышел настоящий симулятор порностудии "Sex Lens: A Porn Story"

На ПК уже давно стабильно выходят различные игры для взрослых, но сегодня у игроков появился шанс возглавить целую индустрию порно. В цифровом магазине Steam вышел необычный симулятор "Sex Lens: A Porn Story", который позволяет взять на себя роль владельца целой студии для взрослых. В этой визуальной новелле можно будет стать постановщиком или даже участником эротических фильмов.

Начиная с самых низов порно бизнеса, игрокам предстоит самостоятельно заняться развитием своей студии. Вам нужно будет лично отбирать актрис, обдумывать глубокие сюжеты и прорабатывать каждого персонажа для своих фильмов. В "Sex Lens: A Porn Story" на плечи игрока ложатся не только обязанности менеджера студии. Кресло режиссера и место одного из участников фильмов для взрослых также будут вашими.

За разработку игры отвечает опытная команда из студии "Romantic Room", которая выпустила более десятка разнообразных проектов в данном жанре. Авторы проекта обещают в будущем добавить новые сюжеты и возможности через дополнения или бесплатные обновления.