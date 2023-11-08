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Sex Lens: A Porn Story 04.11.2023
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На ПК вышел настоящий симулятор порностудии "Sex Lens: A Porn Story"

Gutsz
Новости

На ПК уже давно стабильно выходят различные игры для взрослых, но сегодня у игроков появился шанс возглавить целую индустрию порно. В цифровом магазине Steam вышел необычный симулятор "Sex Lens: A Porn Story", который позволяет взять на себя роль владельца целой студии для взрослых. В этой визуальной новелле можно будет стать постановщиком или даже участником эротических фильмов.

Начиная с самых низов порно бизнеса, игрокам предстоит самостоятельно заняться развитием своей студии. Вам нужно будет лично отбирать актрис, обдумывать глубокие сюжеты и прорабатывать каждого персонажа для своих фильмов. В "Sex Lens: A Porn Story" на плечи игрока ложатся не только обязанности менеджера студии. Кресло режиссера и место одного из участников фильмов для взрослых также будут вашими.

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За разработку игры отвечает опытная команда из студии "Romantic Room", которая выпустила более десятка разнообразных проектов в данном жанре. Авторы проекта обещают в будущем добавить новые сюжеты и возможности через дополнения или бесплатные обновления.

82
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Все ждал игру года. И вот она!!!!!!

45
Леший3

просто петросян!!!!!!!! XD

-2
QD19

И персонажи выглядят как страшные резиновые бабы

24
Lego242242

ни чего ты не понимаешь в идеальных женщинах

2
Леший3

где они страшные то!

1
Wolfenstein

вот это нормальная тема

7
Whiskey_40Vol

неожиданно читать от тебя позитивный коммент.

6
Pahant0Ss Whiskey_40Vol

у него просто сегодня низкий уровень стыма-трэшокала в организме. погода, наверное.

2
Никому ничего

После балды гея 3 многие разработчики окончательно поняли, что тема сисек никогда не перестанет быть актуальной. Даже полнейшую дичь можно продать внедрив в неё "романтические линии" в которых можно натягивать и страшных, и зеленокожих, и медведей, а так же прочую живность.

7
Dushegub

попробуй выпустить с сиськами жирной, шоколадной, кривой фемки - думаю тебя ждет оглушительный коммерческий успех ... или сиськи не спасут ? или все же дело не в сиськах а в красоте

11
Гусь Отличный Dushegub
1
OculusMortem

Так это не симулятор ни разу, а просто внка

6
Ain Grimm

Ну, в таких новеллах бывает симулятор. Например есть порноНовелла, где гг управляет гостиницей и там симулятор довольно качественный и интересный.

Впервые играл в такую игру не ради 18+, а ради симулятора (управляющего гостинецей).

7
nodas Ain Grimm

Эт чё за игра ?

1
u3epJlu nodas

Mystwood manor, если я правильно понял. Действительно неплохой симулятор управления гостинницей, даже без взрослого контента можно залипнуть.

1
Ain Grimm nodas

u3epJlu, правильно ответил.

-1
rewgerg43252 Ain Grimm

Не симулятор, скорее стратежка. Но реализована действительно качественно- по крайней мере по меркам браузерок.

0
litrbolist

Лучше в Wet поиграть.

6
PaulX

Точно! Даёшь ремастер!

8
kekus1995 PaulX

Походу мы с вами играли в разный WET)

17
PaulX kekus1995

Определённо! =D

0
Bahus7
обдумывать глубокие сюжеты фильмов

В порнухе. Ага. )))

3
MIRZ04NIS

А что? В Treasure of Nadia хоть и многовато бреда было, но в конце неплохо так сюжетец развлёк, весьма занимательная развязка была. Для порнухи, конечно же)))

2
Lego242242 MIRZ04NIS

сложно будет без рук глубокий сюжет смастерить)))

0
micromancer MIRZ04NIS

В acting lessons есть сюжет, которому могли бы позавидовать опытные сценаристы.

0
Дмитрий Донской 13
3
illund

В режиссёры б я пошёл. Пусть меня научат! (В. В. Маяковский)

3
Lorenzo Lamas

вот что то хорошие наконец то вышло

2
Gargantua Int

Что-то по скринам с графикой совсем всё плохо, мультяшные какие-то

2
Леший3

а ты какие хотел??????!!!!!!!

0
Elune

Ну наконец-то

2
Richard Simons

ну это правильно, надо делать игры по тем профессиям, что максимально востребованы, одобряю

2
gildemar

Была в свое время СексВилла, визуально очень хорошая для своего времени, но жутко однообразная.

Если сделают игру, дающую возможность создавать полноценные сюжеты, да еще и модели персонажей если будут близки к реальным людям, то это вполне может взлететь. Особенно если не будет никакой цензуры - без пикселей, возрастных ограничений моделек и сюжета, если вы понимаете, о чем я))

Да, и еще вопрос: а на торрентах-то игра когда появится? Пошерстил везде, в т.ч. и для взрослых - нет ничего...

2
Аристов--Черный

Очень хочу увидеть обзор на эту игру от РПЦ или сочувствующих:))))

2
ЗакЗак

халтура на ренпи игры в 1000 раз лучше

0
tesla707

норм чё

давно хотел попробовать себя в качестве продюсера или режиссера порно фильма)

0
Oleg1500jk

Анонс GTA 6 это так... цветочки, тут такие ягодки)))

0
Sasha-90
0
DrZoiberg

Симулятор онлифанса запилите, буду заколачивать триллионы

0
Phm Tin

Модель персонажа похожа на фильм ужасов

0
ha4tek

Ну вот, будет чем руки занять)))

0
ContinuousKyon

Видно что лемон спонсировал

0
HypnosisWorldWarIII

Все фильмы ругают нереальная чепуха. особоне супер силы из супер джей ло и млн баксов булки 20 лет назад. Она кста орчиху воркрафт 3д сыграла все успевает. А тут все на обложке видно нереальное 3д и тд. Какие там студии. А в студия кста тоже черти что они их собираются показывать до 50+ лет реклама селикона ботекса или еще каких богатых стран прогресов. или тин жанр 20-25 и не то что как роботы ну почти заводишь этих кукол в студию диван раздаеш листки там позы фразы и почалось сесть встаь сунуть вынуть зоопарк какаду с мартышками вокруг банана.

-1
вупсич пупсич

Мне кажется игра будет подделкой. Без вариативности и так далее.
Наверняка игра будет из формата - выбрал модель, выбрал позу и костюм - всё.
Я себе купил вчера сити кар драйвинг. Хочу знаки подучить и разметку, что как. Может в будущем на права захочу сдать.

-10
Нет свободы слова на PG
Я себе купил вчера сити кар драйвинг. Хочу знаки подучить и разметку, что как. Может в будущем на права захочу сдать.

это вообще к чему было сказано?

11
Anton Vasiljev Нет свободы слова на PG

человек делиться с нами. Я яблоко на работу забыл взять, например.

5
Gamer_Luna Нет свободы слова на PG
это вообще к чему было сказано?

Видать кому-то нравиться делиться всем подряд в сети... Хз. Странный чел.

1
Bahus7 Нет свободы слова на PG

Скрытая реклама. Типа.

1
ZoomLion Нет свободы слова на PG

Тупой что-ли? Я вот проснусь и покушаю плотно, а то день предстоит не лёгкий.

0