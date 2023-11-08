На ПК вышел настоящий симулятор порностудии "Sex Lens: A Porn Story"

На ПК уже давно стабильно выходят различные игры для взрослых, но сегодня у игроков появился шанс возглавить целую индустрию порно. В цифровом магазине Steam вышел необычный симулятор "Sex Lens: A Porn Story", который позволяет взять на себя роль владельца целой студии для взрослых. В этой визуальной новелле можно будет стать постановщиком или даже участником эротических фильмов.
Начиная с самых низов порно бизнеса, игрокам предстоит самостоятельно заняться развитием своей студии. Вам нужно будет лично отбирать актрис, обдумывать глубокие сюжеты и прорабатывать каждого персонажа для своих фильмов. В "Sex Lens: A Porn Story" на плечи игрока ложатся не только обязанности менеджера студии. Кресло режиссера и место одного из участников фильмов для взрослых также будут вашими.
За разработку игры отвечает опытная команда из студии "Romantic Room", которая выпустила более десятка разнообразных проектов в данном жанре. Авторы проекта обещают в будущем добавить новые сюжеты и возможности через дополнения или бесплатные обновления.
Все ждал игру года. И вот она!!!!!!
просто петросян!!!!!!!! XD
И персонажи выглядят как страшные резиновые бабы
ни чего ты не понимаешь в идеальных женщинах
где они страшные то!
вот это нормальная тема
неожиданно читать от тебя позитивный коммент.
у него просто сегодня низкий уровень стыма-трэшокала в организме. погода, наверное.
После балды гея 3 многие разработчики окончательно поняли, что тема сисек никогда не перестанет быть актуальной. Даже полнейшую дичь можно продать внедрив в неё "романтические линии" в которых можно натягивать и страшных, и зеленокожих, и медведей, а так же прочую живность.
попробуй выпустить с сиськами жирной, шоколадной, кривой фемки - думаю тебя ждет оглушительный коммерческий успех ... или сиськи не спасут ? или все же дело не в сиськах а в красоте
Так это не симулятор ни разу, а просто внка
Ну, в таких новеллах бывает симулятор. Например есть порноНовелла, где гг управляет гостиницей и там симулятор довольно качественный и интересный.
Впервые играл в такую игру не ради 18+, а ради симулятора (управляющего гостинецей).
Эт чё за игра ?
Mystwood manor, если я правильно понял. Действительно неплохой симулятор управления гостинницей, даже без взрослого контента можно залипнуть.
u3epJlu, правильно ответил.
Не симулятор, скорее стратежка. Но реализована действительно качественно- по крайней мере по меркам браузерок.
Лучше в Wet поиграть.
Точно! Даёшь ремастер!
Походу мы с вами играли в разный WET)
Определённо! =D
В порнухе. Ага. )))
А что? В Treasure of Nadia хоть и многовато бреда было, но в конце неплохо так сюжетец развлёк, весьма занимательная развязка была. Для порнухи, конечно же)))
сложно будет без рук глубокий сюжет смастерить)))
В acting lessons есть сюжет, которому могли бы позавидовать опытные сценаристы.
В режиссёры б я пошёл. Пусть меня научат! (В. В. Маяковский)
вот что то хорошие наконец то вышло
Что-то по скринам с графикой совсем всё плохо, мультяшные какие-то
а ты какие хотел??????!!!!!!!
Ну наконец-то
ну это правильно, надо делать игры по тем профессиям, что максимально востребованы, одобряю
Была в свое время СексВилла, визуально очень хорошая для своего времени, но жутко однообразная.
Если сделают игру, дающую возможность создавать полноценные сюжеты, да еще и модели персонажей если будут близки к реальным людям, то это вполне может взлететь. Особенно если не будет никакой цензуры - без пикселей, возрастных ограничений моделек и сюжета, если вы понимаете, о чем я))
Да, и еще вопрос: а на торрентах-то игра когда появится? Пошерстил везде, в т.ч. и для взрослых - нет ничего...
Очень хочу увидеть обзор на эту игру от РПЦ или сочувствующих:))))
халтура на ренпи игры в 1000 раз лучше
норм чё
давно хотел попробовать себя в качестве продюсера или режиссера порно фильма)
Анонс GTA 6 это так... цветочки, тут такие ягодки)))
Симулятор онлифанса запилите, буду заколачивать триллионы
Модель персонажа похожа на фильм ужасов
Ну вот, будет чем руки занять)))
Видно что лемон спонсировал
Все фильмы ругают нереальная чепуха. особоне супер силы из супер джей ло и млн баксов булки 20 лет назад. Она кста орчиху воркрафт 3д сыграла все успевает. А тут все на обложке видно нереальное 3д и тд. Какие там студии. А в студия кста тоже черти что они их собираются показывать до 50+ лет реклама селикона ботекса или еще каких богатых стран прогресов. или тин жанр 20-25 и не то что как роботы ну почти заводишь этих кукол в студию диван раздаеш листки там позы фразы и почалось сесть встаь сунуть вынуть зоопарк какаду с мартышками вокруг банана.
Мне кажется игра будет подделкой. Без вариативности и так далее.
Наверняка игра будет из формата - выбрал модель, выбрал позу и костюм - всё.
Я себе купил вчера сити кар драйвинг. Хочу знаки подучить и разметку, что как. Может в будущем на права захочу сдать.
это вообще к чему было сказано?
человек делиться с нами. Я яблоко на работу забыл взять, например.
Видать кому-то нравиться делиться всем подряд в сети... Хз. Странный чел.
Скрытая реклама. Типа.
Тупой что-ли? Я вот проснусь и покушаю плотно, а то день предстоит не лёгкий.