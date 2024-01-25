Создатели Shadowrun и Battletech снова стали независимыми и приступили к работе над новой игрой

По словам представителей Harebrained Schemes, студия приступает к новой главе после пяти лет работы под крылом Paradox. Но у бывшего издателя остались права на The Lamplighters League, BattleTech и трилогии Shadowrun.
Как бы мы ни любили эти миры и ни хотели снова работать над ними, мы не можем. Все, что у нас есть, — это наше имя, творческая искра и самые последние футболки. Неограниченная творческая свобода влечет за собой некоторые трудности в бизнесе.
Harebrained Schemes добавили, что индустрия сейчас находится в сложной ситуации (см. многочисленные увольнения и закрытия студий): издателям нужны новые игры, но желательно те, которые уже готовы к активному производству.
Harebrained Schemes была приобретена компанией Paradox в 2018 году и вновь стала независимой 1 января 2024 года. В настоящее время небольшая команда Harebrained Schemes, состоящая из ключевых разработчиков BattleTech и Shadowrun, работает над чем-то новым и "дерзким".
Речь идет о новой сюжетной стратегии, органично связывающей повествование и геймплей:
Это та вещь, которую издатели должны увидеть, чтобы поверить в её потенциал Как только это произойдет, они все поймут.
В ближайшие недели Harebrained Schemes подготовит демо проекта и покажет его издателям в течение следующих нескольких месяцев в надежде заключить сделку.
Хотелось бы новый Шэдоуран, однако, посмотрим, что у них новое выйдет.
К сожалению, они уже выпустили The Lamplighters League, которая оказалась калом.
Shadowrun играл, но фэнтезя с киберпанком не зашла если честно. Эльфы хакеры не мое =)
Изначально они все были людьми, а это деление на эльфов, гномов, орков - это мутации, вызванные проникновением в наш мир чего-то там, уже не помню... давно проходил.
Нууу,а я то надеялся на новую часть шадоурана.
Только освобожденными они могут создавать игры)))
С одной стороны плохо. На примере трилогии Shadowrun прям видно как ребята регулярно росли над собой создавая отличные игры. И очень ждал анонса продолжения, хотелось увидеть чем они удивят в четвёртый раз.
С другой, Paradox очевидно не заинтересована в подобном, ей бы не допиленные игры выпускать, чтобы потом нажиться на тысячи ДЛС к ней. Так что удачи ребятам, жду их нового проекта.