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Shadowrun Returns 24.07.2013
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Киберпанк
8.1 483 оценки

Создатели Shadowrun и Battletech снова стали независимыми и приступили к работе над новой игрой

butcher69
Новости

По словам представителей Harebrained Schemes, студия приступает к новой главе после пяти лет работы под крылом Paradox. Но у бывшего издателя остались права на The Lamplighters League, BattleTech и трилогии Shadowrun.

Как бы мы ни любили эти миры и ни хотели снова работать над ними, мы не можем. Все, что у нас есть, — это наше имя, творческая искра и самые последние футболки. Неограниченная творческая свобода влечет за собой некоторые трудности в бизнесе.

Harebrained Schemes добавили, что индустрия сейчас находится в сложной ситуации (см. многочисленные увольнения и закрытия студий): издателям нужны новые игры, но желательно те, которые уже готовы к активному производству.

Harebrained Schemes была приобретена компанией Paradox в 2018 году и вновь стала независимой 1 января 2024 года. В настоящее время небольшая команда Harebrained Schemes, состоящая из ключевых разработчиков BattleTech и Shadowrun, работает над чем-то новым и "дерзким".

Речь идет о новой сюжетной стратегии, органично связывающей повествование и геймплей:

Это та вещь, которую издатели должны увидеть, чтобы поверить в её потенциал Как только это произойдет, они все поймут.

В ближайшие недели Harebrained Schemes подготовит демо проекта и покажет его издателям в течение следующих нескольких месяцев в надежде заключить сделку.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Хотелось бы новый Шэдоуран, однако, посмотрим, что у них новое выйдет.

3
Rаyden

К сожалению, они уже выпустили The Lamplighters League, которая оказалась калом.

0
Kvizac Haderah

Shadowrun играл, но фэнтезя с киберпанком не зашла если честно. Эльфы хакеры не мое =)

1
Rаyden

Изначально они все были людьми, а это деление на эльфов, гномов, орков - это мутации, вызванные проникновением в наш мир чего-то там, уже не помню... давно проходил.

2
RandySavage

Нууу,а я то надеялся на новую часть шадоурана.

1
alodiz-tarandai

Только освобожденными они могут создавать игры)))

0
Navigor506

С одной стороны плохо. На примере трилогии Shadowrun прям видно как ребята регулярно росли над собой создавая отличные игры. И очень ждал анонса продолжения, хотелось увидеть чем они удивят в четвёртый раз.

С другой, Paradox очевидно не заинтересована в подобном, ей бы не допиленные игры выпускать, чтобы потом нажиться на тысячи ДЛС к ней. Так что удачи ребятам, жду их нового проекта.

0