Создатели Shadowrun и Battletech снова стали независимыми и приступили к работе над новой игрой

По словам представителей Harebrained Schemes, студия приступает к новой главе после пяти лет работы под крылом Paradox. Но у бывшего издателя остались права на The Lamplighters League, BattleTech и трилогии Shadowrun.

Как бы мы ни любили эти миры и ни хотели снова работать над ними, мы не можем. Все, что у нас есть, — это наше имя, творческая искра и самые последние футболки. Неограниченная творческая свобода влечет за собой некоторые трудности в бизнесе.

Harebrained Schemes добавили, что индустрия сейчас находится в сложной ситуации (см. многочисленные увольнения и закрытия студий): издателям нужны новые игры, но желательно те, которые уже готовы к активному производству.

Harebrained Schemes была приобретена компанией Paradox в 2018 году и вновь стала независимой 1 января 2024 года. В настоящее время небольшая команда Harebrained Schemes, состоящая из ключевых разработчиков BattleTech и Shadowrun, работает над чем-то новым и "дерзким".

Речь идет о новой сюжетной стратегии, органично связывающей повествование и геймплей:

Это та вещь, которую издатели должны увидеть, чтобы поверить в её потенциал Как только это произойдет, они все поймут.

В ближайшие недели Harebrained Schemes подготовит демо проекта и покажет его издателям в течение следующих нескольких месяцев в надежде заключить сделку.