Дальнейшая судьба франшизы Shadows of the Damned зависит от продаж ремастера

Suda51 и Grasshopper Manufacture славятся своими уникальными и часто культовыми играми, такими как No More Heroes, Lollipop Chainsaw и Shadows of the Damned. Хотя эти игры не всегда пользовались огромным коммерческим успехом, они завоевали преданное сообщество поклонников.

Сейчас Suda51 радует своих фанатов ремастерами своих классических игр, включая Shadows of the Damned: Hella Remastered. Однако он снова выразил заинтересованность к возможному сиквелу с главным героем Гарсией Хотспуром. В интервью на PAX East 2024 он призвал поклонников приобретать максимальное количество копий ремастера, чтобы сделать сиквел реальностью.

Выпустить продолжение - это определенно то, что мы хотели бы рассмотреть. Так что не забудьте купить столько копий, сколько сможете найти в магазинах.

Хотя Shadows of the Damned никогда не была так популярна, как другие игры Suda51, он подтвердил, что рассматривает возможность создания сиквела в зависимости от продаж. Даже если продажи ремастера не будут высокими, персонажи Гарсия Хотспур и Флеминг всё равно могут вернуться в других проектах.

Даже если в конечном итоге мы не выпустим прямое продолжение, или что-то в этом роде, в моем сердце навсегда останется слабость к персонажам игры, особенно к Гарсии Хотспуру и Флемингу. В частности, к Флемингу. Я всерьез рассматриваю возможность добавить его в No More Heroes 3 и дать ему главную роль. Вполне возможно, что эти персонажи снова где-нибудь появятся, будь то продолжение Shadows of the Damned или что-то еще

Дата выхода ремастера пока не объявлена, но ожидается, что он появится на прилавках в этом году. Следите за новостями и не пропустите возможность помочь сделать сиквел реальностью.