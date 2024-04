Suda51 объяснил сюжет Shadows of the Damned: "Это как Super Mario, только в аду"

Shadows of the Damned: Hella Remastered

История Shadows of the Damned посвящена охотнику на демонов Гарсии Хотспуру (Garcia Hotspur). Злые силы похищают его возлюбленную, и у него не остается выбора – приходится отправляться на своем мотоцикле в «Город Проклятых», чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников. И его верный помощник в этом нелегком деле - один из демонов, способных принимать форму различного оружия.



По жанровой принадлежности Shadows of the Damned – это шутер от третьего лица, отдаленно напоминающий Resident Evil 4. Но только отдаленно! Чисто визуальная стилистика походит на безумную смесь «От заката до рассвета» и стародавнего шутера Clive Barker's Undying. Гротеск, кромешная тьма и выпрыгивающие из подворотни монстры – все на месте. Гарсия Хотспур – практически вылитый Бенисио Дель Торо. Разве что украшенный горой татуировок, шрамов на лице и косящий под байкера.



Если же отбросить визуальный стиль, то Shadows of the Damned предложит игрокам бороться за выживание в предбаннике Ада, сражаясь с превосходящими силами демонов, решать паззлы и биться с поистине гигантскими боссами.