Suda51 объяснил сюжет Shadows of the Damned: "Это как Super Mario, только в аду"

С грядущим выходом Shadows of the Damned: Hella Remastered, Гоичи Суда или Suda51 решил предложить краткий обзор игры для тех, кто пропустил оригинал для PS3 и Xbox 360 2011 года. В этом смысле, по его мнению, для объяснения сюжета достаточно вспомнить «Super Mario Bros., но в аду».

По крайней мере, такое объяснение он предложил в интервью Destructoid:

«И последнее, что я хотел сказать, это то, что, вероятно, многие люди не понимают, о чем именно Shadows of the Damned, — сказал Suda51. — Проще говоря, в этой истории есть Гарсия, который является охотником на демонов и у него есть любовь всей его жизни, Паула, которую похищает и увозит в ад Флемминг, этот крутой демон, поэтому Гарсия и его друг Джонсон проходят через глубины ада, чтобы уничтожить Флемминга и вернуть Паулу.



Проще говоря, возможно, для поклонников Nintendo, если Гарсия похож на Марио, Флемминг похож на Баузера. Паула будет похожа на Пич, а Джонсон будет Луиджи. По сути, это тот же любовный треугольник Марио. Точно такая же история. Это как Super Mario Bros., только в аду».

Комментарий Суды явно ироничен, и по этой причине в другом месте интервью он уточнил, что, несмотря на сравнение с Super Mario Bros., Shadows of the Damned не является игрой, рекомендованной для детей.

«Меня немного беспокоит то, что все семьи, у которых есть дети и Switch, должны убедиться, что их ребенок не купил игру и не взял ее у кого-то. Я не хочу и не могу брать на себя ответственность».

Shadows of the Damned: Hella Remastered будет доступна в 2024 году для PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.