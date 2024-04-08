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Sheba: A New Dawn 09.04.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
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Метроидвания Sheba: A New Dawn с элементами культуры Ближнего Востока получила релизный трейлер

monk70
Новости

Инди-студия разработки игр Kashkool Games выпустили релизный трейлер ее первой игры Sheba: A New Dawn.

Sheba: A New Dawn — это ролевая игра в жанре метроидвания, в которой рассказывается об Энаре, скромном пастыре, который встречает Миру, сбежавшего пленника-джинна, который переворачивает его мир и запускает цепочку событий. Вместе им предстоит пересечь взаимосвязанные миры, сразиться с легендарными монстрами и разгадать древние тайны, чтобы исправить ситуацию и раскрыть его истинную судьбу.

Особенности игры:

  • Классический геймплей метроидвании с густонаселенными уровнями, которые стимулируют исследование и заставляют игрока двигаться;
  • Комбо-бой: более 45 комбо-навыков и элементальных добиваний, которые превращают каждую схватку в боевую схватку;
  • Полутактический бой с настраиваемыми стилями боя с атрибутами ролевой игры и повышением уровня;
  • Более 67 уникальных джиннов, монстров и боссов со своими стратегическими стилями боя и коллекционными наградами;
  • Разнообразные головоломки, которые нужно решить, а также бонусы и способности, которые можно собирать;
  • Аутентичная арабская обстановка, история и голос.
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