Метроидвания Sheba: A New Dawn с элементами культуры Ближнего Востока получила релизный трейлер

Инди-студия разработки игр Kashkool Games выпустили релизный трейлер ее первой игры Sheba: A New Dawn.
Sheba: A New Dawn — это ролевая игра в жанре метроидвания, в которой рассказывается об Энаре, скромном пастыре, который встречает Миру, сбежавшего пленника-джинна, который переворачивает его мир и запускает цепочку событий. Вместе им предстоит пересечь взаимосвязанные миры, сразиться с легендарными монстрами и разгадать древние тайны, чтобы исправить ситуацию и раскрыть его истинную судьбу.
Особенности игры:
- Классический геймплей метроидвании с густонаселенными уровнями, которые стимулируют исследование и заставляют игрока двигаться;
- Комбо-бой: более 45 комбо-навыков и элементальных добиваний, которые превращают каждую схватку в боевую схватку;
- Полутактический бой с настраиваемыми стилями боя с атрибутами ролевой игры и повышением уровня;
- Более 67 уникальных джиннов, монстров и боссов со своими стратегическими стилями боя и коллекционными наградами;
- Разнообразные головоломки, которые нужно решить, а также бонусы и способности, которые можно собирать;
- Аутентичная арабская обстановка, история и голос.