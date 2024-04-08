Метроидвания Sheba: A New Dawn с элементами культуры Ближнего Востока получила релизный трейлер

Инди-студия разработки игр Kashkool Games выпустили релизный трейлер ее первой игры Sheba: A New Dawn.

Sheba: A New Dawn — это ролевая игра в жанре метроидвания, в которой рассказывается об Энаре, скромном пастыре, который встречает Миру, сбежавшего пленника-джинна, который переворачивает его мир и запускает цепочку событий. Вместе им предстоит пересечь взаимосвязанные миры, сразиться с легендарными монстрами и разгадать древние тайны, чтобы исправить ситуацию и раскрыть его истинную судьбу.

Особенности игры: