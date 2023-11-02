Создатель Shenmue размышляет над созданием приквела в духе Yakuza 0

В 2019 году, после продолжительного ожидания, состоялся релиз третьей части франшизы Shenmue. К сожалению, игра не получила того отклика, на который возлагались надежды, но это не значит, что у Ю Судзуки, ее создателя, нет планов на будущее.

В разговоре с IGN режиссер рассказал, что главная задача - продолжить франшизу таким образом, чтобы она была интересна новым игрокам и при этом не требовала от них знания всего, что было раньше.

Я хочу, чтобы Shenmue 4 была интересной для новичков. Чтобы это стало возможным, самое главное - сделать игру интересной, не зная предыдущих событий сюжета. Я не думаю, что новый игрок хочет знать все 100 % истории. Достаточно будет узнать 20 или 30 %.

Один из вариантов, который рассматривает Судзуки, заключается в том, чтобы вместо того, чтобы показывать флэшбэк-сцены, как это было в Shenmue 3, превратить эти сцены в играемые в следующей игре, дав игрокам самим поучаствовать в этих важных моментах.

В Shenmue 3 мы реализовали краткое содержание, которое знакомит игрока с основными событиями предыдущих игр, но в Shenmue 4 я хочу интегрировать эту часть в основную игру. Было бы здорово, если бы игрок мог естественным образом узнавать о предыдущих событиях, просто играя. Например, вместо того чтобы смотреть отдельный ролик, можно было бы сделать игровые флэшбеки.

Еще одним способом привлечения новых игроков режиссер считает создание приквела, т.е. новой игры, предшествующей всей франшизе, подобно тому, как это сделала SEGA с Yakuza 0.

Да, я думал об этом [о создании приквела]. Сейчас я не могу вдаваться в подробности, но это именно то, о чем я думал. Я думаю, что создание улиц Добуты с современным визуальным рядом на новом движке будет стоить того. Идея создать город ещё более детализированным, чем в оригинальной Shenmue, довольно интересная, тем более если это будет не ремейк, а приквел с новым сюжетом.

К сожалению, новая Shenmue пока не разрабатывается, но, судя по всему, Судзуки уже обдумывает множество идей для продолжения франшизы. А пока режиссер утверждает, что работает над новым проектом, о котором надеется рассказать в ближайшем будущем.