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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8 250 оценок

Энтузиасты выпустили русификатор Wuthering Waves на мобильных платформах

Gutsz
Новости

Не так давно мы уже рассказывали о весьма странной ситуации в русскоязычном сообществе игроков Wuthering Waves. К сожалению, в игре нет официальной локализации, но небольшая команда энтузиастов сумела оперативно выпустить текстовый русификатор на ПК, который по какой-то причине очень не понравился некоторой части игрокам. Они по-прежнему пытаются добиться его отмены, жалуясь разработчикам игры, а авторы перевода продолжают его совершенствовать, и теперь запустили его для мобильной версии игры.

Команда из фанатского сообщества @wutheringwaves объявила, что на днях провела успешное тестирование русификатора для мобильной версии Wuthering Waves. Перевод, к удивлению, показал себя хорошо, и хотя авторам пришлось устранить несколько ошибок и сбоев, он уже был выпущен для публичного использования. Теперь пользователи Android смогут играть полностью на русском языке.

Как отмечают разработчики русификатора, перевод на данный момент доступен только для пользователей Android и ПК. Они обещают сосредоточиться на улучшении качества перевода и исправлении ошибок, поэтому в ближайшее время ожидается выход обновлений с правками. Кроме того, они ведут работу над русификатором для iOS, однако сроки его релиза пока неизвестны. Авторы фанатской локализации собираются поддерживать его в долгосрочной перспективе и адаптировать под каждый патч. Скачать руссификатор Wuthering Waves для ПК и Android можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Ну во -первых... Какой извращенец будет в это играть на телефоне, а во - вторых, зачем вообще в это играть, если, ты не стримак у которого купили рекламму этого г*вна? ))

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Yoshemitsu

Ну так донатные гача дрочильни, "ака" мобильный гейминг - самый популярный и прибыльный в мире. Так что дегенератов в это играть есть более чем достаточно.

0
SunSet_EXE

У каждой игры, есть свои поклонники и есть f2p игроки делающие в таких играх сумасшедшие вещи...

0
Raphtallia

Это тот, где малварь нашли?

0
Alex40001

ну может помайнерит ваш компутер с телефоном че вы панику поднимаете?) люди же старались машинным переводом переводили все в эхэ засовывали и без бека, неблагодарные....

0
Raphtallia Alex40001

Да да, мне это не нужно. Я и на лангуяге поиграть могу. пусть эту вирусню себе школяры ставят, которые в лангуягу не могут XD

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