Энтузиасты выпустили русификатор Wuthering Waves на мобильных платформах

Не так давно мы уже рассказывали о весьма странной ситуации в русскоязычном сообществе игроков Wuthering Waves. К сожалению, в игре нет официальной локализации, но небольшая команда энтузиастов сумела оперативно выпустить текстовый русификатор на ПК, который по какой-то причине очень не понравился некоторой части игрокам. Они по-прежнему пытаются добиться его отмены, жалуясь разработчикам игры, а авторы перевода продолжают его совершенствовать, и теперь запустили его для мобильной версии игры.
Команда из фанатского сообщества @wutheringwaves объявила, что на днях провела успешное тестирование русификатора для мобильной версии Wuthering Waves. Перевод, к удивлению, показал себя хорошо, и хотя авторам пришлось устранить несколько ошибок и сбоев, он уже был выпущен для публичного использования. Теперь пользователи Android смогут играть полностью на русском языке.
Как отмечают разработчики русификатора, перевод на данный момент доступен только для пользователей Android и ПК. Они обещают сосредоточиться на улучшении качества перевода и исправлении ошибок, поэтому в ближайшее время ожидается выход обновлений с правками. Кроме того, они ведут работу над русификатором для iOS, однако сроки его релиза пока неизвестны. Авторы фанатской локализации собираются поддерживать его в долгосрочной перспективе и адаптировать под каждый патч. Скачать руссификатор Wuthering Waves для ПК и Android можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Ну во -первых... Какой извращенец будет в это играть на телефоне, а во - вторых, зачем вообще в это играть, если, ты не стримак у которого купили рекламму этого г*вна? ))
Ну так донатные гача дрочильни, "ака" мобильный гейминг - самый популярный и прибыльный в мире. Так что дегенератов в это играть есть более чем достаточно.
У каждой игры, есть свои поклонники и есть f2p игроки делающие в таких играх сумасшедшие вещи...
Это тот, где малварь нашли?
ну может помайнерит ваш компутер с телефоном че вы панику поднимаете?) люди же старались машинным переводом переводили все в эхэ засовывали и без бека, неблагодарные....
Да да, мне это не нужно. Я и на лангуяге поиграть могу. пусть эту вирусню себе школяры ставят, которые в лангуягу не могут XD