Новый трейлер метроидвании Rusty Rabbit привлек внимание фанатов серии Yakuza

Компания NetEase Games выпустила сюжетный трейлер своего грядущего 2,5D экшен-платформера Rusty Rabbit. На первый взгляд Rusty Rabbit очень похож на F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Однако это может быть игра с более интересным сюжетом, чем у нее.

Сюжет игры будет написан Гэном Уробучи. Для тех, кто не знает, Уробучи - человек, стоящий за Fate/Zero, Puella Magi Madoka Magica и "Психопаспортом". А главного героя озвучивает японский исполнитель роли Кадзумы Кирю из серии Yakuza.

Пользователи не оставили этот факт без внимания и воспользовались моментом для шуток:

Кролик Додзимы

У Кирю теперь есть фурсона?

Rusty Rabbit - это экшен-платформер, в котором игрокам предстоит исследовать руины, разбивая блоки, и добывать сокровища. В игре также будет присутствовать RPG-подобная прогрессия и кастомизация. Так, вы сможете модернизировать свой меха с помощью деталей и материалов, собранных в руинах.

NetEase Games выпустит Rusty Rabbit 24 сентября.