Покупатели Persona 5 Royal просят Atlus удалить защиту Denuvo на фоне того, что 2 мая игра не работала из-за защиты

Издание Gamerant сообщает о том, что 2 мая с Persona 5 Royal в Steam наблюдались серьезные проблемы из-за защиты Denuvo.
Временная неработоспособность серверов австрийской компании привела к тому, что покупатели не могли зайти в приобретенную игру из-за проблем с аутентификацией. Игра была очень популярна на прошлой неделе из-за максимальной скидки в 60%.
В итоге это привело к тому, что онлайн игры упал с нескольких десятков тысяч игроков практически до нуля.
Несмотря на то, что проблема была исправлена спустя несколько часов, покупатели все равно не понимают почему даже спустя почти два года после выхода игры издатель по-прежнему отказывается удалить защиту из игры, учитывая что игру спокойно можно найти на торрент-трекерах благодаря Switch-эмуляторам.
Многие из них говорят, что приобрели игру себе для коллекции и для чтобы поддержать разработчика, а не из-за того, что защита не взломана. Однако теперь они дважды подумают перед покупкой игры с Denuvo. Ряд пользователей и вовсе сообщили, что оформили возврат и решили установить себе Switch-версию игры, где проблем с аутентификацией не наблюдается, а игра идет не менее хорошо практически на любом современном PC.
Ха ха ха! Вот так и покупай игры))))) А вот торентидишен скачал версию - и играй себе спокойно, ни от кого не завись, ну это в сингл игры )
Она же не взломана, к сожалению
Свитч версию сам прошел 2 раза, с модпаком текстур и модом на 60фпс+ру перевод. Трабл с производительностью не замечал. Хотя в свое время покупал в ПС сторе на ПС4про в польском регионе за 120 злотых.Что дороже чем она стоит сегодня в МС сторе
Я правильно понимаю, что издатели готовы годами платить за антипиратскую защиту, чтобы не терять эфемерную прибыль от пиратов? Забавно, но пираты так и так не занесут бабло, только благодаря денуво, за это ещё и платят😅 // Глеб Громов
Пользователь, ага! 😆😆😆 // Алексей Евреинов
Сидите скромно и не возникайте. Молча ешьте, сами виноваты)))
Вот это рост мощности защиты!:)) Раньше денюва достигла могущества защищать игры от высокой производительности, а теперь так вообще от самих игроков! Великий прогрес!!!:)))
Да вы чего а как же зарабатывать не за счет кол-во а за счет цены. Вы главное купите а потом не важно будет. Как говорится куда же вы денитесь с подводной лодки. Как там говорится меньше слушайте пиарщиков и псевдо поклонников игры на подобных сайтах. Как там говорится решение ваше же было о покупке....
А со скидкой в 100 % она будут еще популярней.)