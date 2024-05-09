Покупатели Persona 5 Royal просят Atlus удалить защиту Denuvo на фоне того, что 2 мая игра не работала из-за защиты

Издание Gamerant сообщает о том, что 2 мая с Persona 5 Royal в Steam наблюдались серьезные проблемы из-за защиты Denuvo.

Временная неработоспособность серверов австрийской компании привела к тому, что покупатели не могли зайти в приобретенную игру из-за проблем с аутентификацией. Игра была очень популярна на прошлой неделе из-за максимальной скидки в 60%.

В итоге это привело к тому, что онлайн игры упал с нескольких десятков тысяч игроков практически до нуля.

Несмотря на то, что проблема была исправлена спустя несколько часов, покупатели все равно не понимают почему даже спустя почти два года после выхода игры издатель по-прежнему отказывается удалить защиту из игры, учитывая что игру спокойно можно найти на торрент-трекерах благодаря Switch-эмуляторам.

Многие из них говорят, что приобрели игру себе для коллекции и для чтобы поддержать разработчика, а не из-за того, что защита не взломана. Однако теперь они дважды подумают перед покупкой игры с Denuvo. Ряд пользователей и вовсе сообщили, что оформили возврат и решили установить себе Switch-версию игры, где проблем с аутентификацией не наблюдается, а игра идет не менее хорошо практически на любом современном PC.