Ship Graveyard Simulator появится на Nintendo Switch 27 апреля ©

Издатель Ultimate Games сообщил, что Ship Graveyard Simulator дебютирует на Nintendo Switch 27 апреля. Игра предоставляет возможность взять на себя роль рабочего, разбирающего затонувшие корабли.

Этот симулятор, созданный польской студией Games Incubator, позволяет игрокам взять на себя роль рабочего, ответственного за разборку кораблекрушений, что является одной из самых опасных работ в мире. В Ship Graveyard Simulator вы окажетесь на крупнейшем в мире кладбище кораблей, где сможете исследовать и разбирать сотни затонувших кораблей.

Ship Graveyard Simulator концентрируется на разборке кораблекрушений, включая резку, уничтожение и сварку отдельных частей для получения ценных деталей и ресурсов. Собранные материалы можно продать позже за деньги, которые вы сможете использовать для улучшения своего снаряжения и подготовки к более серьезным испытаниям, которые вас ждут.

Ship Graveyard Simulator также доступна на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.