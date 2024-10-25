Для Civilization 7 вышел трейлер повествующий о царе Ксерксе

Студия Firaxis Games представила новый трейлер для игры Sid Meierʼs Civilization VII, в котором представлен царь Ксеркс, правитель Ахеменидов.



Ксеркс станет доступен как играбельный персонаж только в делюкс-издании игры. В историческом контексте он известен своим руководством империей в кризисные времена и успешной трансформацией государства к величию. После ряда военных кампаний он сосредоточился на внутреннем развитии, улучшая дорожную сеть, создавая коммуникационные системы и завершая строительство императорского дворца в Персеполисе.



В игре Ксеркс обладает уникальной способностью «Шёлковый путь», которая увеличивает лимит торговых путей, принося золото и культурные очки. Все уникальные здания и улучшения, созданные под его управлением, также будут способствовать получению культурных очков и золота. При этом его ключевыми атрибутами являются культура и экономика.