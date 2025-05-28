Kepler Interactive: продажи экшена Sifu достигли 4 миллионов копий

В честь успешного запуска Clair Obscur: Expedition 33, издательство Kepler Interactive так же поделилось актуальными продажами кунг-фу экшена Sifu.
Продажи игры достигли 4 миллионов копий. Предыдущие данные по продажам Sifu были опубликованы в феврале 2024 года - тогда издатель сообщал о трех миллионах проданных копий игры.
Sifu доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
4 ляма за всё время, так?
Эм... Это тип пример того как опозориться? Экспедиция залутала 3.3 ляма за 33 дня, а сифу за всё время с момента выхода 4? Не, ну это конечно же успешный успех(сарказм) // Иван Марков
Ща бы Jrpg сравнивать с хардкорным Beat-em-up...гений (нет)
сифу сколько лет уже. а экспедиция за месяц намайнила 3,3 ляма копий // Илья Прохоров
Ну так и по весомости игры разные. Нашёл с чем сравнить.
АУ Где бабки пополнил стим деньги списали и не пополнили стим // Дарт Веидар
Здесь пополнял, что ли? Зачем? Здесь комиссия огромная.
Scorn сколько
Думаю это благодаря EGS и их бесплатной раздачи...Epic ведь платят разрабам за каждую розданную бесплатную копию, по идее. Вычитая налоги и проценты в свою пользу.