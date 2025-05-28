Kepler Interactive: продажи экшена Sifu достигли 4 миллионов копий

В честь успешного запуска Clair Obscur: Expedition 33, издательство Kepler Interactive так же поделилось актуальными продажами кунг-фу экшена Sifu.

Продажи игры достигли 4 миллионов копий. Предыдущие данные по продажам Sifu были опубликованы в феврале 2024 года - тогда издатель сообщал о трех миллионах проданных копий игры.

Sifu доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.