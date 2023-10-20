Состоялся анонс симулятора подводной лодки под названием Silent Depth 2: Pacific

Возможно вам было интересно узнать, что происходит с легендарной MicroProse, которая до своего возрождения создала, в частности, первые две части серии стратегических игр Sid Meier's Civilization? Компания поделилась новой информацией, и мы знаем, какие еще игры входят в ее издательские планы.
Мы уже узнали про пиратскую ролевую стратегию Rise of Piracy, но компания также разрабатывает симулятор подводной лодки под названием Silent Depth 2: Pacific. Действие игры будет разворачиваться во время Второй мировой войны в водах Тихого океана. Игроку, как командиру судна, в момент опасности придется управлять практически всем - готовить торпеды к стрельбе, вести огонь из пушки по противнику, и в то же время управлять кораблем и решать, когда погружаться и всплывать.
По словам разработчиков, реалистичность сражениям в Тихом океане придадут, в частности, меняющаяся погода и "особая" система повреждений - выпущенные противником ракеты могут уничтожать отдельные системы нашего корабля, что может, например, заставить нас спасаться бегством.
silent hunter жив!
выглядит трешево. uboat получше будет
Такой же треш от поляков, как и весь жанр симуляторы
просто не у всех хватает ума что бы в симуляторы играть!
А там и у ма не надо, это тебе не игры Миядзаки, где реально надо думать в отличие от игр для самых маленьких в жанре симулятор
типо соулслайки...смешно... бежишь и убиваешь все и вся) поиграй в сити скайлайн,там экономику нужно развивать, и социальную инфраструктуру, и даже трафиком и дорогами управлять,построишь много магазинов и мало заводов и все начнется банкротство!или пожарку разместишь далеко от пожароопасных мест,город сгорит,и еще куча параметров,от водопровода и электричества до загрязнений и свалок от производств.
та же арма3 настоящий симулятор войны где ты не попрешь на противника с криком ура как в соулайках,там тебя сразу артиллерией хлопнут или снайперы снимут,там каждый шаг продумывать нужно,каким оружием бить,какие войска выставлять например против артиллерии которая бьет на 10-20км или авиации или танковых дивизий и никаких тебе жизней,сохранений и т.д...
Так это аркада, спасибо, в Сим-Сити наигрался, да теория Вааса хорошо подходит под жанр симулятора
Да сделал бы кто ремейк Battlestations уже...
лучше симулятор будет, это когда по тонущим кораблям будут бегать сотни людей, а потом плавать вокруг и тонуть, притом их можно будет давить лодкой. А так очередная моделька тупо опускается под воду. Не интересно.