Состоялся анонс симулятора подводной лодки под названием Silent Depth 2: Pacific

Возможно вам было интересно узнать, что происходит с легендарной MicroProse, которая до своего возрождения создала, в частности, первые две части серии стратегических игр Sid Meier's Civilization? Компания поделилась новой информацией, и мы знаем, какие еще игры входят в ее издательские планы.

Мы уже узнали про пиратскую ролевую стратегию Rise of Piracy, но компания также разрабатывает симулятор подводной лодки под названием Silent Depth 2: Pacific. Действие игры будет разворачиваться во время Второй мировой войны в водах Тихого океана. Игроку, как командиру судна, в момент опасности придется управлять практически всем - готовить торпеды к стрельбе, вести огонь из пушки по противнику, и в то же время управлять кораблем и решать, когда погружаться и всплывать.

По словам разработчиков, реалистичность сражениям в Тихом океане придадут, в частности, меняющаяся погода и "особая" система повреждений - выпущенные противником ракеты могут уничтожать отдельные системы нашего корабля, что может, например, заставить нас спасаться бегством.