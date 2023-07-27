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Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 1 027 оценок

Информация от разработчиков: все концовки Silent Hill 2 - канон

Simple Jack
Новости

Пока фанаты ожидают новостей о ремейке игры Silent Hill 2, оригинал преподносит свои сюрпризы. А точнее - его разработчики.

Итак, аpт-диpeктop cepии игр Silent Hill Mаcаxиpo Итo заявил в социальных сетях, чтo:

Все концовки - канон. Не только "В воде".

Это может показаться глупостью, но на самом деле для фанатов каноничность той или иной ветки или финала - очень важный, иногда даже мирообразующий момент.

Так что миленькая сиба-ину, управляющая всей замутой в игре - теперь тоже такая же суровая реальность, как и другие варианты финала. Живите с этим. Будет ли что-то подобное в обещанном ремейке - пока неизвестно, но судя по тому, как решительно настроен господин Масахиро Ито...

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ваtоn

это значит что все глюки всех персонажей это контролюруящая следящая собака)

1
vertehwost

теперь я официально и окончательно удовлетворен ,я хочу чтобы он жил

0