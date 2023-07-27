Информация от разработчиков: все концовки Silent Hill 2 - канон

Пока фанаты ожидают новостей о ремейке игры Silent Hill 2, оригинал преподносит свои сюрпризы. А точнее - его разработчики.

Итак, аpт-диpeктop cepии игр Silent Hill Mаcаxиpo Итo заявил в социальных сетях, чтo:

Все концовки - канон. Не только "В воде".

Это может показаться глупостью, но на самом деле для фанатов каноничность той или иной ветки или финала - очень важный, иногда даже мирообразующий момент.

Так что миленькая сиба-ину, управляющая всей замутой в игре - теперь тоже такая же суровая реальность, как и другие варианты финала. Живите с этим. Будет ли что-то подобное в обещанном ремейке - пока неизвестно, но судя по тому, как решительно настроен господин Масахиро Ито...