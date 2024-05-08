Стал известен бюджет фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - экранизации культовой Silent Hill 2

В скором времени на большие экраны кинотеатров выйдет еще одна попытка киноадаптации знаменитой серии хорроров Silent Hill. На этот раз экранизация обещает быть верной первоисточнику и следовать сюжету одной из лучших частей серии — Silent Hill 2. Насколько удачным получится фильм под названием "Возвращение в Сайлент Хилл" пока сказать сложно, но недавно озвученный бюджет вселяет надежду.

Несмотря на то, что "Возвращение в Сайлент Хилл" является попыткой экранизации довольно старого хоррора и сама лента относится к жанру ужасов, картина получила приличный бюджет. Согласно озвученной информации от создателей ленты, на производство фильма ушло больше 40 миллионов долларов. Важно отметить, что эта цифра охватывает затраты непосредственно на съёмку и кинопроизводство, без учета рекламной компании. Для сравнения, у самой первой экранизации Silent Hill был практически такой же бюджет — $50 миллионов с учетом рекламы.

За постановку картины отвечает Кристоф Ганс, занимавший кресло режиссера еще в первом фильме по мотивам Silent Hill. Главные роли в ленте достались Джереми Ирвину и Ханне Эмили Андерсон, которым предстоит сыграть Джеймса и Мэри Сазерленд. Премьера фильма ожидается до конца этого года, возможно, фильм выйдет аккурат к релизу ремейка Silent Hill 2.