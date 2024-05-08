Стал известен бюджет фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - экранизации культовой Silent Hill 2

В скором времени на большие экраны кинотеатров выйдет еще одна попытка киноадаптации знаменитой серии хорроров Silent Hill. На этот раз экранизация обещает быть верной первоисточнику и следовать сюжету одной из лучших частей серии — Silent Hill 2. Насколько удачным получится фильм под названием "Возвращение в Сайлент Хилл" пока сказать сложно, но недавно озвученный бюджет вселяет надежду.
Несмотря на то, что "Возвращение в Сайлент Хилл" является попыткой экранизации довольно старого хоррора и сама лента относится к жанру ужасов, картина получила приличный бюджет. Согласно озвученной информации от создателей ленты, на производство фильма ушло больше 40 миллионов долларов. Важно отметить, что эта цифра охватывает затраты непосредственно на съёмку и кинопроизводство, без учета рекламной компании. Для сравнения, у самой первой экранизации Silent Hill был практически такой же бюджет — $50 миллионов с учетом рекламы.
За постановку картины отвечает Кристоф Ганс, занимавший кресло режиссера еще в первом фильме по мотивам Silent Hill. Главные роли в ленте достались Джереми Ирвину и Ханне Эмили Андерсон, которым предстоит сыграть Джеймса и Мэри Сазерленд. Премьера фильма ожидается до конца этого года, возможно, фильм выйдет аккурат к релизу ремейка Silent Hill 2.
Надеюсь,будет не хуже первой части.
Режиссер тот же, так что ждем то что и первая часть.
Ждемс и игру и фильм)
40 лямов в наше время - это мало для голливудского кино. Это же не просто игра актеров, там спецэффекты всякие.
Во-первых, бюджет не показатель качества. Столько трешанины разной выходило с раздутым бюджетом уже... Во-вторых, для камерного кино вполне себе. Будем посмотреть. Первый фильм этого режиссера хоть и не был шедевром да и пирамидыча впихнули ни к месту, но явно получше второго... Да и вообще не самая плохая экранизация видеоигры.
'' у самой первой экранизации Silent Hill был практически такой же бюджет — $50 миллионов ''
Много воды утекло, бакс давно стал другим и сравнивать бюджеты на старых цифрах бесполезно;
'' 1 доллар США в 2006 году по покупательной способности был эквивалентен примерно 1,55 доллара США сегодня, что на 0,55 доллара больше, чем за 18 лет. С 2006 года по сегодняшний день средний уровень инфляции доллара составлял 2,46% в год, что привело к совокупному росту цен на 54,93%.''
Я буквально месяц назад посмотрел вторую часть и она мне понравилась даже больше чем первая, (классную оин актрису подобрали) ну и сцены качественно сделаны, музон шикарный хотелось что бы и эта часть была сделана на таком же уровне, сейчас очень сложно найти нормальный ужастик в эпоху сам себе режиссеров сквозь тонны дерма просто невозможно найти нормальный фильм.
Смотрел в кино, на выходе. Показалась отстоем тогда. Может настоялось?