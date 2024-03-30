Парк развлечений "Лейксайд" из Silent Hill 3 показали на движке Unreal Engine 5

Пользователь Da_Drood - Digital Ar поделился видеороликом, демонстрирующим Парк развлечений "Лейксайд" в Silent Hill 3 на движке Unreal Engine 5. Это видео позволит вам увидеть, как мог бы выглядеть современный ремейк этой классической игры SH. Так что, если вы являетесь поклонником серии, рекомендуем посмотреть его.

Работа над проектом заняла у художника 4 недели. По его словам, он создал все объекты с нуля, используя старую 3D-карту игры в качестве образца. Все 3D-модели художник создал в Blender, а все текстуры - в Substance 3D Painter.

В этом фанатском ремейке нет ссылки на скачивание. Это видео предназначено для портфолио.