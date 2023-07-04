Разработчик шутера/стратегии Silica рассказывает о производительности, строительстве, системе пинга и многом другом ©

Прошло два месяца с момента выхода шутера/стратегии Silica в раннем доступе Steam, и на поверхности Балтаруса произошло много событий. И разработчик выпустил свежий дневник разработки, в котором рассматриваются самые важные улучшения, выпущенные на данный момент.



Есть спрос на участие в огромных сражениях с большими стаями пришельцев, и разработчик хочет убедиться, что эти сражения будут плавными и веселыми. Именно поэтому он занялся оптимизацией, которая улучшает шутер и производительность в целом. Взгляните на сравнение в видеоролике ниже. Производительность также улучшилась для эффектов строительства или ситуаций, когда на комбайн нападают рои пришельцев.



Еще одна область, которая была улучшена повсеместно, - это общение между игроками, а также командиром. Теперь вы можете четко обозначать дружественные подразделения благодаря меткам игроков. Окно чата также было улучшено с точки зрения читаемости и отзывчивости. Добавление системы пинга позволяет игрокам четко обозначать точки интереса или вражеские цели.



Командиры могут использовать новую функцию под названием "Прямое управление", которая позволяет им прыгнуть в выбранное подразделение и играть в режиме шутера более плавно. Командиры пришельцев теперь могут приказать крабам погрузиться в песок, отдав им приказ "стелс-режим". Харвестеры также получили улучшения и исправления. Обновления улучшили поиск пути, повороты, а также добавили пулеметы сверху.



Авторы также сосредоточились на улучшении в целом. Например, метки точек интереса и зданий, которые помогают лучше ориентироваться вокруг строений. Значительно улучшены режимы зрения как инопланетян, так и людей, а игра ночью стала более четкой и приятной.