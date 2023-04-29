Разработчики Silica, гибрида стратегии в реальном времени и шутера, показали новый игровой процесс в режиме арены ©

Сегодня Bohemia Interactive представила новый геймплей Silica, будущего гибрида стратегии в реальном времени и шутера от первого лица. На этот раз разработчик Мартин Мелихарек предлагает взглянуть на режим Арены. На данный момент это простой режим FPS, который позволяет вам тестировать различные юниты и их оружие.

Каждый тип солдат оснащен различным оружием, от относительно слабого пистолета-пулемета до мощной ракетной установки.

Silica — это кроссовер FPS и RTS, в котором до 3 фракций сражаются за контроль над планетой Балтарус. Управляйте сверху в качестве командира или участвуйте в действиях из первых рук, в одиночку или с друзьями. Присоединяйтесь к одной из двух человеческих армий или выследите их, играя за пришельцев с территории. Действие Silica происходит в палящих пустынях Балтаруса, экзопланеты, расположенной в тысячах световых лет от Земли. Приведите свою фракцию к победе в Стратегии, флагманском игровом режиме. Соберите спрятанный в песках балтерий или защитите Балтаруса от вторжения людей в роли насекомоподобного инопланетянина.