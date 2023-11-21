Авторы The Simpsons Hit & Run, подобно многим фанатам, озадачены тем, почему до сих пор не было выпущено сиквела

Разработчики The Simpsons: Hit & Run наконец-то сели за стол, чтобы обсудить, почему культовая классическая игра с открытым миром так и не получила продолжения, и, честно говоря, похоже, что они не менее озадачены, чем фанаты.

Программисты Кэри Бризебуа и Грег Майер, продюсер Стив Бокска, дизайнер Даррен Эвенсон, исполнительный продюсер Джон Мельхиор и дизайнер-сценарист Крис Митчелл в беседе с журналистом Беном Хэнсоном подробно рассказали о том, что произошло. Трехминутный ролик с интервью был размещен 20 ноября на YouTube-канале MinnMax.

Как выяснилось, разработчики рассказали, что Radical Entertainment готовила сиквел игры. Но на вопрос о том, чем было обусловлено решение о прекращении производства продолжения, Мельхиор ответил: "Я не знаю".

"Это была сделка на пять игр за меньшие деньги, чем, по-моему, Vivendi заплатила за первую игру", - продолжил Мельхиор, рассказав о том, что его начальник в то время был также озадачен тем, что игра была отложена. "Он просто сказал: "Я не понимаю. Я преподнес ее тебе на блюдечке с голубой каемочкой, почему ты просто не скажешь "да" и не сделаешь эти игры?" Это было действительно странное решение. Я никогда этого не пойму. Большинство людей на производственном уровне так и не поняли его".

Оригинальная игра, также разработанная компанией Radical Entertainment, была выпущена Vivendi Universal Games в 2003 году. Когда в Спрингфилде распространяется информация об инопланетном заговоре, игроки могут принять участие в различных заданиях, чтобы расследовать череду странных событий, которые разворачиваются. И, как хорошо известно поклонникам игры The Simpsons: Hit & Run, одной из самых знаковых особенностей игры являются гоночные миссии, вдохновленные Grand Theft Auto.

В сиквеле планировалось расширить возможности игроков по управлению автомобилем за счет возможности буксировки предметов из машины. Майер даже создал прототип новой функции до того, как игра была закрыта.

Этот прототип, презентация в Powerpoint и несколько объектов - вот и все, что было сделано по новой игре к тому моменту, когда стало известно об отмене проекта. По признанию Митчелла, даже сюжет еще не был до конца проработан: "Все было наперекосяк".

В те ранние времена каждый просто придумывал то, что хотел, поэтому я уверен, что на тот момент существовало 12 конкурирующих сюжетных линий. Кто знает, что получилось бы в итоге?

В те времена возможность того, что игра не будет доведена до конца, была немыслимой - особенно с учетом того, что на горизонте маячили еще четыре потенциальные игры, - согласились разработчики: "Это будет франшиза, ни у кого не было сомнений", - сказал Мельхиор.

"Это было просто немыслимо; мы, конечно же, будем делать это", - добавил Эвенсон. "Звезды сошлись, мы идем по этому пути. А потом появилось ощущение: "Хм, похоже, что нет".

Мельхиор считает, что одним из основных факторов неудачи сиквела игры стала неспособность Vivendi получить лицензию на права на видеоигры по "Симпсонам". В то же время исполнительный продюсер отметил, что Vivendi удалось без проблем получить права на "Баффи - истребительницу вампиров", столь же популярную франшизу.

EA подписала контракт на права на видеоигры по "Симпсонам" в 2005 году, но последний раз издательство выпустило игру по этой серии в 2007 году.

"Это было печально, потому что не было никакой потери импульса между отправкой этой игры и работой над продолжением", - скорбит Мельхиор.

Итак, похоже, что продолжение The Simpsons: Hit & Run официально исключено, пока EA сохраняет права на франшизу. Но, по крайней мере, мы все еще можем надеяться на ремастер оригинала.