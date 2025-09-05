Дебютный трейлер The Sims 4: Adventure Awaits - отправляемся навстречу новым приключениям

EA представила новое дополнение для The Sims 4 под названием Adventure Awaits («Навстречу приключениям»). Фанатам уже показали первый трейлер, раскрывающий особенности расширения.

Главная тема DLC — поездки и отдых. Расширение привнесёт в игру уникальные активности и четыре новых навыка: создание поделок из бумаги, энтомология, прыжки в воду и стрельба из лука. Игроки смогут исследовать Мыс Гибби-Пойнт, где расположены интересные локации: лагерь «Гибби-Гибби», фитнес-ретрит «В удовольствие» и романтический проект «Мыс-2».

Релиз Adventure Awaits намечен на 2 октября 2025 года. До официального анонса в сеть утекли кадры и обложка дополнения, что вызвало интерес у поклонников серии.

Для справки, предыдущее крупное дополнение «Волшебство природы» вышло 10 июля 2025 года и добавило в игру долгожданную расу фей с уникальным контентом. Новый аддон Adventure Awaits обещает расширить возможности симов, подарив им новые навыки и захватывающие путешествия.