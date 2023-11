Для The Sims 4 можно бесплатно получить дополнение с новыми питомцами и предметами

Компания Electronic Arts проявила невиданную для себя щедрость, устроив приятную раздачу для поклонников The Sims. Для популярного симулятора жизни The Sims 4 можно бесплатно получить дополнение к игре с новым контентом. С этим аддоном игроки смогут обзавестись новыми домашними любимцами, дополнительными предметами декора и другим интересным контентом.

Раздача проходит эксклюзивно для ПК. Дополнение The Sims 4 My First Pet Stuff можно забрать со 100% скидкой в цифровом магазине Steam, а также в приложении EA. Игрокам на консолях придется заплатить полную стоимость.

В этом DLC была добавлена возможность завести таких милых питомцев, как хомяк, крыса, карликовый еж или бубалус. Они требуют определенного ухода, но с ними можно играть различными способами, а также приобретать разнообразные аксессуары.

Игра The Sims 4 доступна для бесплатной игры на ПК и консолях.