Навстречу приключениям! Для The Sims 4 вышло дополнение Adventure Awaits

EA выпустила новое дополнение для The Sims 4 под названием Adventure Awaits, посвящённое путешествиям, отдыху и ярким впечатлениям. Цена DLC составляет $40 (~3,2 тыс. рублей)

Теперь симы смогут отправляться в лагеря, ретриты и участвовать в романтических шоу, а детство персонажей стало важнее благодаря новым чертам характера и воображаемым друзьям.

Дополнение добавляет новые навыки — создание поделок, энтомологию, прыжки в воду и стрельбу из лука. Для взрослых и детей появилось множество активностей: водные горки, байдарки, спортивные игры и другие развлечения.

Кроме того, игроки получат доступ к новому региону — Мыс Гибби-Пойнт с тремя районами, фестивалями, заданиями и уникальными достопримечательностями. Adventure Awaits предлагает свежий взгляд на жизнь симов и новые способы весело проводить время.