Новый трейлер демонстрирует игровой процесс расширения Horse Ranch для The Sims 4 ©

Сегодня Electronic Arts представила новый геймплейный трейлер грядущего дополнения к популярной игре The Sims 4 — Horse Ranch Expansion Pack.

Мы заглянем в Центр верховой езды, где вы можете насладиться такими соревнованиями, как скачки на бочках и прыжки. Конечно, ваш сим может научиться ездить на своей лошади, и есть разные верховые животные, с которыми вы можете познакомиться, с разными личностями и чертами, очень похожими на людей. Некоторые дружелюбны, некоторые немного сложнее. Чем ближе вы подходите к своей лошади, тем проще отрабатывать навыки верховой езды.

Видео также демонстрирует, как лошади встроены в сообщество, и вы можете увидеть, как люди едут верхом практически везде. Конечно, вы также сможете строить амбары и декорировать свою собственность, и вам придется много работать, чтобы удовлетворить потребности ваших лошадей и сделать их счастливыми. Это включает в себя их кормление, игры с ними, расчесывание, дрессировку и уборку за ними. Все может стать беспокойным, если у вас есть другие животные поверх лошадей.

К счастью, вы можете нанять работника ранчо, который сделает за вас большую часть работы через специальный рекламный щит и сэкономит время для других занятий, таких как виноделие.

The Sims 4 в настоящее время доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Дополнение Horse Ranch выходит 20 июля.