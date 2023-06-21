The Sims 4 01.09.2014
8.1 4 426 оценок

В этом году в The Sims 4 завезут лошадей

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ltdx
Новости

Вслед за утечкой дополнения The Sims 4 Horse Ranch на Instant-Gaming и CDKeys, которая произошла в начале июня, EA официально подтвердила, что лошади впрямь появятся в игре до конца текущего года.

Кроме того, в официальном твиттер-аккаунте Sims появилась запись, что игрокам предстоит «взять поводья» в следующем сезоне Sims 4, который будет включать в себя указанное выше дополнения.

Ранее сообщалось, что в The Sims 4 уже играют более 70 миллионов игроков по всему миру, что делает "четверку" самой популярной частью франшизы за 23-летнюю историю.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Korn_Katar

Не понял, а разве они раньше не были? О_о

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xomy4ek

раньше были только кони

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logostramus

Завезите Sims 5 лучше.

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