В этом году в The Sims 4 завезут лошадей ©

Вслед за утечкой дополнения The Sims 4 Horse Ranch на Instant-Gaming и CDKeys, которая произошла в начале июня, EA официально подтвердила, что лошади впрямь появятся в игре до конца текущего года.

Кроме того, в официальном твиттер-аккаунте Sims появилась запись, что игрокам предстоит «взять поводья» в следующем сезоне Sims 4, который будет включать в себя указанное выше дополнения.

Ранее сообщалось, что в The Sims 4 уже играют более 70 миллионов игроков по всему миру, что делает "четверку" самой популярной частью франшизы за 23-летнюю историю.