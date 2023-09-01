Серия хорроров Siren может получить возрождение - Sony подала заявку на новую торговую марку ©

Компания Sony Interactive Entertainment подала заявку на новую торговую марку для своей серии хорроров Siren, что позволяет предположить, что она может быть возрождена в той или иной форме. Будет ли это новая часть или ремастер/ремейк, пока неизвестно. Учитывая тот факт, что производитель консолей обновил торговую марку, можно предположить, что у компании есть интерес к возвращению серии.

Sony Interactive Entertainment подала заявку на товарный знак совсем недавно - 24 августа 2023 года, а опубликована она была сегодня, 1 сентября 2023 года. В описании товарного знака также упоминается "вход в другой мир", что может быть темой будущей части серии. Возможно, это также связано с возможной PSVR2-версией оригинальной игры.

Siren - это игра в жанре хоррора, разработанная командой разработчиков Project Siren в рамках Japan Studio и изданная Sony Computer Entertainment для PlayStation 2 в 2003 году. Сюжет игры разворачивается вокруг группы персонажей. Siren породила сиквел, ремейк, экранизацию и две адаптации манги.