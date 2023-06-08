Siren: Blood Curse 24.07.2008
7.8 52 оценки

Sony собирается отпраздновать 20-летие Siren и у фанатов появились надежды на возрождение хоррор-серии

©
butcher69
Новости

Давние поклонники PlayStation, и жанра хоррор, узнают название Siren, разработанное давно несуществующим подразделением Japan Studio (Project Siren) и ответственное за три стелс-игры в жанре хоррора. Sony празднует 20-летие серии, что заставило некоторых надеяться на ее возрождение.

Оригинальная игра Siren была издана Sony Computer Entertainment для PS2 в 2003 году и повествовала о десяти выживших после сверхъестественного апокалипсиса в сельской местности Японии. Изначально считалось, что это было землетрясение, но большинство населения было заражено вирусом, который заставлял их истекать кровью из глаз, становиться почти бессмертными и искать кровь тех, кто не пострадал.

Индустрия
0
2
Последние посты по игре Siren: Blood Curse
Sony готовит анонс, связанный с Siren
Sony готовит анонс, связанный с Siren
[Игровое эхо] 6 ноября 2003 года - выход Siren для PlayStation 2
[Игровое эхо] 6 ноября 2003 года - выход Siren для PlayStation 2
[RPCS3] Хоррор с PS3 - Siren: Blood Curse теперь и на ПК
[RPCS3] Хоррор с PS3 - Siren: Blood Curse теперь и на ПК
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PunksPlay

Сам не играл, но смотрел видео про серию. Японцы делают вещи. Если что-то будет на том же уровне, то почему бы и да...

1
Гремлин666

Кодзима сдулся!!!!!

0