Sony собирается отпраздновать 20-летие Siren и у фанатов появились надежды на возрождение хоррор-серии ©

Давние поклонники PlayStation, и жанра хоррор, узнают название Siren, разработанное давно несуществующим подразделением Japan Studio (Project Siren) и ответственное за три стелс-игры в жанре хоррора. Sony празднует 20-летие серии, что заставило некоторых надеяться на ее возрождение.

Оригинальная игра Siren была издана Sony Computer Entertainment для PS2 в 2003 году и повествовала о десяти выживших после сверхъестественного апокалипсиса в сельской местности Японии. Изначально считалось, что это было землетрясение, но большинство населения было заражено вирусом, который заставлял их истекать кровью из глаз, становиться почти бессмертными и искать кровь тех, кто не пострадал.