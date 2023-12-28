Продажи экшен-рогалика Skul: The Hero Slayer составили 2 миллиона копий

Neowiz и SouthPAW Games объявили, что их экшен-рогалик Skul: The Hero Slayer продано более двух миллионов копий по всему миру. Этот этап продаж учитывает ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

Кроме того, Skul: The Hero Slayer получила более 41 000 отзывов пользователей Steam, из которых 93% являются положительными. Это также «первая корейская инди-игра, преодолевшая замечательную отметку в 1 миллион копий продаж в первый год выпуска».

В ознаменование этого подвига на Skul: The Hero Slayer предоставляется скидка 50% на ПК в Steam до 4 января 2024 года.

Недавно игра получила дополнительный контент The Demon King Castle Defense and Mythology Pack.

Demon King Castle Defense — это масштабное крупное бесплатное обновление контента с новыми битвами и испытаниями, а Mythology Pack — первое платное дополнение к игре. Будут предоставлены пять новых игровых персонажей, вдохновленных несколькими мифологиями, «20 новых предметов, связанных с их мифологическим происхождением, и совершенно новая надпись».

Skul: The Hero Slayer доступен на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam.